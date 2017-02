CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Madia, “regolarizzazione per 50mila” (oggi 19 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Rinnovo dei contratti statali più vicino? Il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, in un'intervista ieri a Il Messaggero, ha sottolineato che il governo "sta chiudendo il riparto delle risorse del fondo finanziato nella manovra": per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici saranno stanziati "900 milioni per il 2017" e "1,2 miliardi nel 2018". Il ministro Madia ha specificato che si tratta di "circa la metà delle risorse necessarie" e che la restante parte sarà stanziata "nella prossima Legge di stabilità". Dunque la trattativa per il rinnovo dei contratti statali, dopo la firma dell'accordo quadro con i sindacati lo scorso 30 novembre, dovrebbe essere ora in dirittura d'arrivo. La prossima settimana è poi prevista, dopo il via libera venerdì scorso in Consiglio dei ministri a due decreti legislativi, l'approvazione del Testo Univo del pubblico impiego. La riforma della Pubblica amministrazione prevede, tra le altre cose, anche la stabilizzazione dei precari. Il ministro Madia ha spiegato che "secondo le nostre stime sono circa 50 mila. Abbiamo considerato coloro che hanno contratti temporanei da oltre tre anni. Il piano sarà in vigore dal 2018 al 2020".

