RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Boeri (Inps): il nostro sistema pensionistico è sostenibile (Oggi 19 febbraio, ultime notizie live e news)

ULTIME NOTIZIE. BOERI (INPS): IL NOSTRO SISTEMA PENSIONISTICO È SOSTENIBILE (OGGI, 19 FEBBRAIO) Nell’ultima settimana il dibattito previdenziale sembra essersi spostato dalla riforma delle pensioni per concentrarsi sulla sostenibilità dei conti dell’Inps. E Tito Boeri ha voluto rassicurare gli italiani, dicendo che il sistema pensionistico italiano “è sostenibile” e persino “gli altri paesi ci vorrebbero copiare”. Il Presidente dell’Inps non ha comunque rinunciato a evidenziare come “troppo spesso si è intervenuti guardando solo ai costi dell'immediato e non alle conseguenze di lungo periodo, che sono poi quelle che interessano ai giovani”. E non a caso ha fatto riferimento poi alle baby pensioni, ricordando che “in origine ebbero un impatto sul bilancio pubblico praticamente irrisorio: eppure ci hanno lasciato in eredità un peso molto molto forte, determinando gran parte del debito pubblico”. Non è la prima volta che Boeri mette nel mirino le baby pensioni. In passato era arrivato anche a ipotizzare che tutti gli assegni pensionistici in essere venissero ricalcolati secondo il sistema contributivo pieno. Ovviamente le baby pensioni avrebbero subito una decurtazione importante, dato che di fatto hanno consentito ad alcuni lavoratori di accedere alla pensione dopo pochi anni di anzianità contributiva, con un criterio, però, ancora retributivo. A proposito del problema dei giovani, il Presidente dell’Inps ha poi voluto puntare il dito contro il sistema educativo non adeguato alle sfide che il mercato del lavoro pone. Ma ha anche evidenziato come spesso si tenga un atteggiamento sbagliato nel scegliere l’università. Solitamente le dichiarazioni di Boeri non passano inosservate e probabilmente anche questa volta finiranno per scatenare qualche reazione.

LE MOSSE DEI LAVORATORI PRECOCI PER QUOTA 41 (OGGI, 19 FEBBRAIO) I lavoratori precoci non intendono fermarsi per chiedere una riforma delle pensioni all’insegna di Quota 41 per tutti. E con un post pubblicato sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” vengono ricordate le iniziative che ci sono state nell’arco dell’ultima settimana. Per esempio, il comitato del Lazio ha partecipato sabato alla manifestazione della Cgil per l’avvio della campagna referendaria, mentre martedì c’è stato un incontro con Erica D’Adda, componente della commissione Lavoro del Senato. Mercoledì il comitato del Friuli-Venezia Giulia è stato ospite in collegamento della trasmissione “Dalla vostra parte”, mentre il comitato della Toscana si prepara a partecipare una manifestazione a Prato in cui sarà presente Susanna Camusso. Inoltre si sta già preparando un presidio sotto la sede del ministero del Lavoro per il giorno 21, quando si terrà l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Insomma, i precoci non mollano e continuano a lottare.

LE MODIFICHE AL CENTRO DEL DIBATTITO (OGGI, 19 FEBBRAIO) Il decreto milleproroghe prosegue il suo iter parlamentare e martedì prossimo Governo e sindacati riprenderanno il confronto sulla riforma delle pensioni. Su questi due temi, Orietta Armiliato, impegnata con il Comitato Opzione donna social, ha voluto fare un po’ di chiarezza, forse perché si stanno riponendo un po’ troppe speranze sulle decisioni che potrebbero essere prese. A proposito del milleproroghe, la Armiliato spiega che “non ci sarà nessuna novità sul tema pensione Opzione donna”, anche perché non ci sono fondi da allocare o da poter rilasciare per un’eventuale proroga. Per quel che riguarda invece l’incontro del 21 febbraio, “il confronto si aprirà con la condivisione e la discussione dei decreti attuativi relativi alle misure inserite in LdB 2017 che necessitano per la loro attuazione di procedure tecnico/operative e proseguirà nei prossimi mesi sulla base dell'accordo siglato lo scorso 28 settembre 2016”. In particolare, la Armiliato ricorda che si parlerà di una possibile riforma pensioni del sistema di calcolo contributivo delle pensioni, così da renderlo più equo e flessibile, anche per affrontare il tema dell’adeguatezza degli assegni per i lavoratori più giovani, con redditi bassi e discontinui. Inoltre, si cercherà di favorire lo sviluppo della previdenza complementare. Altri possibili interventi riguardano il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita: potrebbe essere differenziato a seconda dell’attività svolta. Infine, si parlerà della rivalutazione delle pensioni, sia per rivederne il meccanismo che per studiare la possibilità di collegarla a un indice diverso da quello dell’andamento dell’inflazione.

© Riproduzione Riservata.