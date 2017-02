Bando Ata 2017 / Concorsi Pubblici: oltre 10mila posti per bidelli e assistenti amministrativi (oggi, 2 febbraio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDO ATA: I POSTI E LE GRADUATORIE GIA' ESISTENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il Bando Ata 2017 non prevede solo posti di lavoro per bidelli ma anche per assistenti amministrativi. I posti che saranno messi a bando con la selezione saranno oltre 10mila. Il bando di concorso dovrebbe essere pubblicato a breve, entro febbraio a meno di slittamenti. Il nuovo Bando Ata 2017 sarà pubblicato sui canali ufficiali del Miur, il Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it) ma anche sui siti ufficiali dei vari USR (Ufficio Scolastico Regionale) e ATP (Ambito territoriale per la Provincia). I posti di lavoro messi a concorso saranno 10.294 e riguarderanno il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario – Assistente Tecnico, Amministrativo e Collaboratore Scolastico e anche gli ausiliari tecnici amministrativi, addetti aziende agrarie, assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, infermiere e guardarobiere.

