CONCORSI PUBBLICI 2017/ Dirigenti scolastici, data di uscita e prove. Tutti i bandi, requisiti e scadenza (Ultime notizie oggi, 2 febbraio)

CONCORSI PUBBLICI 2017: BANDO DIRIGENTI SCOLASTICI (ULTIMI NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO) - Tra i concorsi pubblici 2017 c'è attesa per quello per i dirigenti scolastici che, secondo quanto riportato da OrizzonteScuola, dovrebbe essere pubblicato entro il mese di febbraio. I posti messi a concorso potrebbero essere 1.500, sarà il Ministero dell’Economia a decidere. Il regolamento dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale e dovrà ottenere il visto della Corta dei Conti. Poi si passerà al bando che dovrà avere il consenso del Ministero dell’economia e del Ministero della Funzione pubblica. E' questo il lungo iter prima che possa essere bandito questo concorso che dovrà selezionare i nuovi dirigenti che dovranno coprire i posti vacanti per l’inizio del prossimo anno scolastico. I candidati dovranno affrontare una prova preselettiva, uno scritto, un orale e 4 mesi di corso. Le prove del concorso dirigenti, se partiranno a marzo dovranno concludersi quindi entro maggio in modo da consentire ai partecipanti di poter effettuare i 4 mesi di corso ed entrare in servizio in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico.

CONCORSI PUBBLICI 2017: SEGRETARIO DI LEGAZIONE MINISTERO ESTERI (ULTIMI NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO) - Anche il Ministero degli Affari Esteri ha bandito nuovi concorsi pubblici 2017. E’ stato indetto un concorso per 35 posti di lavoro per la figura di Segretario di Legazione in prova. La scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è il 7 marzo. I requisiti richiesti per la selezione sono: cittadinanza italiana; età non superiore ai 35 anni compiuti; idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; godimento dei diritti politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti da un impiego statale. La prova attitudinale si baserà sulla conoscenza delle seguenti materie: storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea; politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; test per l’accertamento della capacità di logicità del ragionamento. Per maggiori informazioni clicca qui.

