Pensioni 2017 / Pagamento, date e calendario: il decreto valido solo un anno (Inps news, oggi 2 febbraio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: DECRETO VALIDO SOLO UN ANNO (OGGI 2 FEBBRAIO, ULTIME NOTIZIE) - Secondo mese dell’anno e pagamento pensioni in erogazione da ieri: si torna alla normalità all’Inps con l’erogazione e dunque riscossione possibile per tutti i pensionati dell’assegno previdenziale corrisposto secondo le normative Inps. La riforma del Decreto Milleproroghe vale però solo un anno: il primo giorno bancabile, come da sempre avvenuto nell’iter Inps di pagamento degli assegni pensionistici, resta anche per questo 2017 (tranne per gennaio, con la riscossione che avveniva eccezionalmente secondo giorno bancabile). Già, proprio la giornata di oggi vede il primo giorno utile per i pagamenti pensioni di tutti gli ex lavoratori italiani, ma le novità che avverranno quest’anno in virtù delle modifiche in Decreto Milleproroghe non avranno vita lunga. Nell’articolo 3 inserito nel decreto milleproroghe che ha sostituito le decisioni del decreto Inps di qualche mese fa, è importante sapere che ha validità solo per un anno: «Le pensioni saranno pagate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, tali pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese». Questo dunque significa che la proroga sul primo giorno bancabile dei pagamenti ha effetto solo di un anno: dal prossimo anno, 1 gennaio 2018, si avrà invece la novità del pagamento pensioni dal secondo giorno bancabile per tutti gli assegni pensionistici.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: RIVALUTAZIONE ZERO (OGGI 2 FEBBRAIO, ULTIME NOTIZIE) - Mentre si prosegue con il secondo giorno di pagamento pensioni erogate dall’Inps, aumentano le certezze di quanto previsto ad inizio 2017 riguardo il problema dell’aumento o meno dei compensi presidenziali. Per il secondo anno consecutivo, come sottolinea Quotidiano.net, la deflazione ha infatti annullato gli aumenti per assegni e trattamenti previdenziali di ogni tipo e importo. Quindi anche per il 2017 le pensioni non avranno alcuna variazione degli importi. Con un decreto del ministero dell’Economia, di ratifica dei dati Istat sull’andamento dei prezzi, è stato stabilito sia il tasso definitivo di adeguamento all’inflazione delle pensioni erogate nel 2016 (rispetto al 2015) sia il tasso provvisorio da applicare dal 2017: entrambi gli indici sono pari a zero e non ci saranno modifiche degli assegni pensionistici nemmeno il prossimo anno. Anzi "a gennaio dovrebbe addirittura scattare un taglio una tantum tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili tra 1.400 e 3mila euro per un 'vecchio' recupero di inflazione concessa in più nel 2015". Al netto delle novità sui contenuti degli assegni pensionistici, vediamo insieme il calendario dei pagamenti che per quest’anno verranno erogati a tutti i pensionati italiani. Per i pagamenti dei prossimo mesi ecco il calendario con tutte le date del 2017: Marzo - Mercoledì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Aprile - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Maggio - Martedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Giugno - Giovedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Luglio - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Agosto - Martedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Settembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Ottobre - Lunedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Novembre - Giovedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Dicembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche.

