RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ape, Damiano e Gnecchi preparano proposte su Ape social e Opzione donna (ultime notizie live e news oggi 2 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO E GNECCHI PREPARANO PROPOSTE SU APE SOCIAL E OPZIONE DONNA (OGGI, 2 FEBBRAIO) Cesare Damiano e Marialuisa Gnecchi sono pronti a portare avanti il loro lavoro per “completare” la riforma delle pensioni iniziata con la Legge di stabilità. I due deputati del Partito democratico in una nota ricordano infatti di aver già provveduto a far aumentare il numero dei beneficiari dell’ottava salvaguardia degli esodati (passato da 30.400 a 30.700), di aver fatto sì che Opzione donna potesse essere utilizzata anche dalle italiane nate nell’ultimo trimestre del 1957-58 e di aver fatto sì che il cumulo contributivo gratuito possa essere utilizzato anche da chi è iscritto alle casse professionali privatizzate. “Adesso dobbiamo valutare la possibilità di nuovi miglioramenti”, segnalano i due. E un accento particolare viene posti sull’Ape social e su Opzione donna. Nel primo caso, infatti, occorre far sì che si possano contare anche i contributi figurativi, eliminare il requisito di aver svolto un’attività gravosa continuativamente negli ultimi sei anni e portare da 36 a 35 gli anni di contributi per questo tipo di lavori particolarmente usuranti. Questo per venire incontro alle richieste degli edili.

Per quel che riguarda Opzione donna, si pensa di poter rendere possibile il cumulo contributivo gratuito della gestione separata. In questo modo si verrebbe incontro alle richieste di chi, come il Comitato Opzione donna social, da tempo chiede che la novità introdotta dalla Legge di stabilità per facilitare il raggiungimento dei requisiti pensionistici possa essere utilizzato anche per l’accesso al regime sperimentale Opzione donna. Una richiesta che è stata fatta anche per l’accesso all’ottava salvaguardia degli esodati. Vedremo se i deputati del Pd ne terranno conto nelle loro prossime proposte.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO CHIEDE AL GOVERNO DI NON RINVIARE L'APE Cesare Damiano chiede ancora una volta al Governo di non rinviare le misure previste dalla riforma delle pensioni per ottemperare alla richiesta europea di una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro. L’ex ministro in una nota scrive infatti che “va evitata l’ipotesi, che ogni tanto appare, di un intervento sull’Anticipo pensionistico per fare risparmio. L’Ape deve entrare in vigore dal primo maggio di quest’anno e su questo non si discute”. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera tiene anche a sottolineare che “se qualcuno pensa che uno spostamento in avanti di 6 mesi farebbe risparmiare circa 500 milioni di euro, se lo tolga dalla testa”. Damiano, infatti, non manca di evidenziare che “una scelta di questo genere avrebbe pesanti ripercussioni sociali e vanificherebbe l’accordo tra Governo e sindacati sulla previdenza”.

br/>© Riproduzione Riservata.