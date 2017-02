RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Boccia (Pd): separiamo assistenza e previdenza (Oggi 20 febbraio ultime notizie)

PENSIONI, BOCCIA (PD): SEPARIAMO ASSISTENZA E PREVIDENZA Si è discusso molto negli ultimi giorni della spesa pensionistica in Italia, tema che ha persino messo in secondo piano, tra le cronache relative alla previdenza, le richieste di riforma delle pensioni. Secondo Francesco Boccia, bisogna però fare attenzione e distinguere la spesa pensionistica da quella assistenziale. Infatti, la prima è in linea con la media europea, mentre la seconda ammonta a 103 miliardi di euro, pari al 60% della spesa pensionistica netta, e cresce costantemente del 5% ogni anno. “La politica ha il dovere di affrontare in maniera separata le strategie relative ai due macro-cespiti: da un lato la spesa pensionistica, dall’altro la spesa per assistenza. I problemi non si risolvono girando la testa dall’altra parte ma affrontandoli”, ha detto il Presidente della commissione Bilancio della Camera. Il quale non ha avuto problemi ad ammettere che sull’assistenza si sono spesso sbagliate le previsioni di spesa, “salvo rifugiarsi dietro alle clausole di salvaguardia. Adesso con la riforma del Bilancio dello Stato del 2016 non sarà più possibile perché le clausole sono vietate e quando il ministro competente sbaglia le previsioni chiama un time out e sarà il Parlamento a decidere se, a fronte di quella previsione sbagliate, si aumenteranno le tasse, e quali tasse, o se si taglia la spesa, indicando quale spesa”. Boccia ha lanciato poi una proposta: “Sulla materia previdenza e assistenza c’è ancora molta confusione ma siamo ancora in tempo per approfondire il tema in modo da inserirlo nelle discussione che in Parlamento faremo sul Bes e per capire se queste politiche pubbliche sull’assistenza sono state adeguate alla realtà che viviamo”.

PENSIONI, LE MOSSE DEI LAVORATORI PRECOCI PER QUOTA 41 I lavoratori precoci non intendono fermarsi per chiedere una riforma delle pensioni all’insegna di Quota 41 per tutti. E con un post pubblicato sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” vengono ricordate le iniziative che ci sono state nell’arco dell’ultima settimana. Per esempio, il comitato del Lazio ha partecipato sabato alla manifestazione della Cgil per l’avvio della campagna referendaria, mentre martedì c’è stato un incontro con Erica D’Adda, componente della commissione Lavoro del Senato. Mercoledì il comitato del Friuli-Venezia Giulia è stato ospite in collegamento della trasmissione “Dalla vostra parte”, mentre il comitato della Toscana si prepara a partecipare una manifestazione a Prato in cui sarà presente Susanna Camusso. Inoltre si sta già preparando un presidio sotto la sede del ministero del Lavoro per il giorno 21, quando si terrà l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Insomma, i precoci non mollano e continuano a lottare.

PENSIONI, OPZIONE DONNA ENTRO IL 28 FEBBRAIO – In questi giorni è in scadenza un importante appuntamento per le donne che vogliono accedere ad una ‘corsia preferenziale’ per andare in pensione. Stiamo parlando dell’Opzione Donna che come noto è stata approvata anche per quest’anno nella Legge Stabilità 2017. Entro il 28 febbraio è possibile effettuare la richiesta per l’istanza di cessazione dal servizio. Una procedura che può essere effettuata fruendo del servizio online Polis da tutte le lavoratrici della scuola che per l’appunto hanno intenzione di giovarsi dell’Opzione Donna. È bene ricordare che l’opzione donna si rivolgere in particolare a quante sono nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958 con un minimo di 35 anni di contributi versati. Facendo due calcoli in base a quanto evidenziato nella riforma, per quante accederanno all’Opzione Donna ci sarà la possibilità di andare in pensione a partire dal primo settembre 2017. Dunque, è bene non dimenticare di effettuare la richiesta tramite il format web Polis entro il prossimo martedì 28 febbraio.

