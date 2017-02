BANDO ATA 2017/ Gazzetta Ufficiale, data pubblicazione: ecco chi può fare domanda (ultime notizie oggi 21 febbraio)

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: DOMANDE ANCHE DA PERSONALE CROCE ROSSA (ULTIME NOTIZIE) - Anche il personale della Croce Rossa potrà presentare domanda per il Bando Ata 2017. Lo chiarisce OrizzonteScuola in attesa della pubblicazione del concorso. Le domande potranno infatti essere presentate anche dal personale che sia, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità. In queste categorie sono presenti appunto il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nei ruoli ATA del comparto scuola; il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999 (clicca qui per leggere tutte le categorie che possono presentare domanda). Il Bando Ata 2017 metterà a concorso 10.801 posti, compresi i 507 accantonamenti (sui profili di DSGA, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) per il personale soprannumerario delle province. I posti saranno così suddivisi: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere.

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: ATTESA PER LA PUBBLICAZIONE (ULTIME NOTIZIE) - In base a quanto dalla Flc Cgil dopo l'incontro tra Miur e sindacati dello scorso 8 febbraio il Bando Ata 2017 dovrebbe essere pubblicato entro questo mese. Dopo la pubblicazione decorreranno 30 giorni per fare domanda. Ciascun Ufficio scolastico regionale indicherà poi i tempi per la presentazione della domanda. Nel corso dell’incontro i sindacati hanno preso atto di alcune novità alle quali il Ministero dell'Istruzione starebbe lavorando tra cui quella di modificare la tabella dei titoli e il periodo di presentazione della domanda. Il nuovo bando Ata 2017 sarà pubblicato innanzitutto sui canali ufficiali del M.I.U.R. (www.istruzione.it) ma anche all’interno dei siti ufficiali dei vari USR e ATP. La pubblicazione del Bando Ata 2017 è molto attesa perché mette a bando posti non solo come bidelli ma anche come ausiliari tecnici amministrativi, addetti aziende agrarie, assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, infermiere e guardarobiere.

