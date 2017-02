Concorsi pubblici / Guardia di Finanza e Marina Militare: bando, posti disponibili e scadenze (Oggi, 21 febbraio 2017)

GUARDIA DI FINANZA E MARINA MILITARE: BANDO, POSTI DISPONIBILI E SCADENZE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici attivi fino ai primi giorni di marzo ci sono due bandi per la Guardia di Finanza, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il primo è per il concorso di Allievi Ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2017/2018, mentre l'altro è per il concorso di Allievi Ufficiali del "ruolo aeronavale" al primo anno del 16° corso Aeronavale dell'Accademia della Guardia di Finanza, per lo stesso anno accademico sopracitato. Per il primo concorso sono disponibili 55 posti e la presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 6 marzo 2017, per il secondo sono, invece, disponibili 8 posti e le domande dovranno pervenire entro il 13 marzo 2017. Le domande vanno compilate esclusivamente con la procedura informatica, disponibile nell'area "Concorsi Online", del sito della Guardia di Finanza (clicca qui per aprirlo). Il sistema automatizzato offre diverse modalità di accesso: SPID, sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale e la posta elettronica certificata (PEC).

È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 33 Ufficiali in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dei Corpi della Marina Militare. I posti sono ripartiti. Al concorso possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi che rispettano determinati requisiti, precisati nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che vi consigliamo di leggere attentamente (clicca qui per aprirlo). La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro il 6 marzo 2017 attraverso la procedura online che è disponibile all'interno del portale dei concorsi della Difesa. Lo svolgimento del concorso per 33 Ufficiali in SP Ruolo Speciale della Marina Militare prevede due prove scritte, di cui una di cultura generale e l'altra tecnico-professionale, valutazione dei titoli di merito, accertamenti psico-fisici, accertamento attitudinale, prove di efficienza fisica, una prova orale e una facoltativa di lingua straniera.

