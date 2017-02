RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape e fase due, ne parlano Governo e sindacati (Oggi 21 febbraio, ultime notizie live e news)

GOVERNO E SINDACATI PARLANO DI APE E FASE DUE Governo e sindacati tornano a incontrarsi oggi per parlare di riforma delle pensioni. L’esecutivo ha di fatto risposto ai solleciti arrivati dalle organizzazioni sindacali all’inizio dell’anno, decidendo quindi di dare seguito al tavolo aperto alla fine del 2016 sulla previdenza. Un tavolo che aveva indicato proprio la necessità di tornare a discutere di altri temi, raccolti sotto la cornice della cosiddetta “fase due”. Tuttavia pare che i sindacati vogliano parlare anche degli interventi approvati con la Legge di stabilità a fine 2016. Infatti, nonostante il passare delle settimane, ancora non sono stati emanati i decreti attuativi relativi all’Ape, che, secondo anche quanto ha dichiarato recentemente Giuliano Poletti, dovrà partire il 1° maggio come previsto. Difficile che si possano apportare dei cambiamenti alle platee interessate, soprattutto all’Ape social, come vorrebbe in particolare la Cgil. Tuttavia si potrebbe avere una tempistica più precisa proprio in merito ai decreti necessari a far partire l’Anticipo pensionistico. Può darsi che in questo senso il Governo aggiorni i sindacati sulle trattativa aperte con banche e assicurazioni per stipulare le necessarie convenzioni per dar vita ai prestiti bancari che stanno dietro all’Ape. Per il resto, come detto, al centro del confronto c’è la fase due, quindi una serie di ipotesi di intervento per la previdenza dei giovani, i quali entrando tardi nel mondo del lavoro e avendo carriere discontinue, rischiano in futuro di trovarsi con assegni molto bassi. Inoltre, si potrebbe già parlare anche di un nuovo sistema di rivalutazione delle pensioni, che potrebbe già scattare l’anno prossimo. Attendiamo quindi le notizie che arriveranno su questo incontro.

APE, IL RISCHIO FLOP PER I TASSI IN RIALZO L’Ape rischia di essere un flop. Lo scrive Repubblica, spiegando che la novità introdotta dalla riforma delle pensioni rischia di non fare breccia tra gli italiani. Questo perché essendo legato a un prestito bancario, con il passare dei mesi l’Anticipo pensionistico potrebbe diventare più oneroso, dato che i tassi di interesse, complice l’inflazione in aumento, potrebbero crescere. Quindi la decurtazione che si subirebbe sull’assegno pensionistico diventerebbe più importante. Difficile dire se le cose andranno realmente così o se nei decreti attuativi che il Governo deve ancora presentare ci saranno delle condizioni particolari che eviteranno il rischio di un aumento dei tassi. Per esempio, l’esecutivo potrebbe stipulare delle convenzioni con le banche che prevedano un tasso certo per tutta la durata della sperimentazione dell’Ape, vale a dire fino alla fine del 2018.

M5S RILANCIA IL TAGLIO DELLE PENSIONI D’ORO- Luigi Di Maio è convinto che i conti dell’Inps non siano proprio messi bene e per questo rilancia la riforma delle pensioni che il Movimento 5 Stelle chiede da tempo, in particolare mediante il taglio delle pensioni d’oro. Secondo il Vicepresidente della Camera, è necessario mettere mano a questo tipo di prestazioni, altrimenti si continuerà a creare uno squilibrio nel sistema contributivo. Il deputato pentastellato ha anche evidenziato che questo intervento si rende necessario nel momento in cui ci si interroga sul futuro dei giovani, i quali rischiano di trovarsi tra diversi anni con delle pensioni molto basse proprio in virtù dell’erogazione, nel presente, degli assegni di elevato importo. Non è comunque facile intervenire sulle pensioni d’oro, anche se un provvedimento che miri a una ridistribuzione delle risorse verso le pensioni più basse potrebbe rendere più agevole l’approvazione di questo intervento.

