CONCORSI PUBBLICI / Università Torino, posti per ricercatore: requisiti e scadenza (Oggi, 22 febbraio 2017)

UNIVERSITA' TORINO: POSTI PER RICERCATORE, REQUISITI E SCADENZE (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 in scadenza c'è anche quello all'Università di Torino. Sono state infatti bandite varie selezioni pubbliche per posti per dodici posti di ricercatore a tempo determinato. La scadenza per la presentazione delle domande per partecipare a questi concorsi pubblici è domani 23 febbraio 2017. Nel dettaglio le selezioni pubbliche che sono state indette sono: Dipartimento di Economia e statistica «Cognetti De Martiis»: un posto - 13/A3 - Scienza delle finanze - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze; Dipartimento di Fisica; un posto - 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, un posto - 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre; Dipartimento di Giurisprudenza un posto - 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato; Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini» un posto - 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana; Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco un posto - 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica; Dipartimento di Scienze chirurgiche un posto - 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca; Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche un posto - 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica; Dipartimento di Scienze mediche un posto - 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare; un posto - 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive; Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche un posto - 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata; Dipartimento di Studi storici un posto - 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI

CSEA, 13 POSTI NEL LAZIO: REQUISITI E SCADENZE (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Anche nel Lazio sono stati banditi concorsi pubblici 2017. Al CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è stata infatti indetta una selezione per 13 dipendenti a tempo indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande per partecipare a questo concorso è il prossimo 1° marzo 2017. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’acquisizione di profili professionali da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di personale addetto al settore elettrico. A questo concorso possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti generali indicati nonché dei requisiti specifici indicati in ciascun Avviso con riferimento al singolo Profilo professionale. Non saranno ammesse domande di partecipazione presentate dallo stesso candidato per più di uno dei profili professionali contenuti nello stesso avviso. CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO COMPLETO

