CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: attesa per il Testo Unico (Oggi, 22 febbraio 2017)

ATTESA PER IL TESTO UNICO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Il rinnovo dei contratti statali potrebbe essere sempre più vicino. Dovrebbe infatti approdare domani in Consiglio dei Ministri la riforma della Pubblica Amministrazione, dopo che la scorsa settimana sono stati approvati due decreti legislativi. Il ministro della Pubblica amministrazione ha sottolineato, in una recente intervista a Il Messaggero, che il governo è al lavoro per definire lo stanziamento da destinare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Il ministro ha specificato che sono pronti "900 milioni per il 2017" e "1,2 miliardi nel 2018", specificando che si tratta di "circa la metà delle risorse necessarie": la restante parte sarà stanziata nella prossima Legge di stabilità". Dunque la trattativa per il rinnovo dei contratti statali dovrebbe ore poter riprendere all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. I sindacati Cgil, Cisl e Uil e il governo hanno già firmato lo scorso 30 novembre un accordo quadro per un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi. Poi la trattativa ha subito un rallentamento e ora i sindacati attendono che riparta.

