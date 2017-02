RIFORMA PENSIONI 2017/ Cgil e Uil chiedono di cambiare la governance Inps (Oggi 22 febbraio, ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. CGIL E UIL CHIEDONO DI CAMBIARE LA GOVERNANCE DELL’INPS (OGGI, 22 FEBBRAIO) Susanna Camusso, prima di entrare alla sede del ministero del Lavoro dove i sindacati hanno incontrato il Governo per parlare di riforma delle pensioni, è stata fermata dai giornalisti che le hanno rivolto delle domande anche sulla situazione dell’Inps, visto che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale non ha approvato il bilancio preventivo 2017. “Da tempo diciamo che ci sono una serie di problemi che non si è voluto affrontare e risolvere”, ha detto il Segretario generale della Cgil, che ha quindi spiegato che avrebbe riportato all’attenzione del ministro Poletti la questione, “perché è chiaro che c'è un problema di gestione, di qualità delle relazioni e di governance”. Camusso non ha voluto puntare il dito contro Tito Boeri, tuttavia ha detto che chiaramente c’è qualcosa che non va nell’Inps. Anche Carmelo Barbagallo ha rilasciato delle dichiarazioni, ricordando che la Uil “ha sempre bocciato il bilancio dell’Inps” perché non esiste la separazione tra assistenza e previdenza. “Finalmente, la stragrande maggioranza del Civ dell’Inps ha votato contro il bilancio o si e' astenuto”, ha aggiunto il Segretario generale della Uil. Tra l’altro la separazione tra previdenza e assistenza è sempre presente tra le richieste dei sindacati al Governo. Anche Barbagallo, come Camusso, ha evidenziato come occorra cambiare il modello di governance dell’Inps, spiegando che avrebbe ricordato al ministro del Lavoro che gli azionisti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale sono i lavoratori e i datori di lavoro e dunque il modello “dell’uomo solo al comando non funziona”.

PENSIONI E APE, COME FUNZIONA? ECCO A QUANTO AMMONTA LA PENALIZZAZIONE SUGLI ASSEGNI. Non manca molto al termine per la presentazione dei decreti attuativi sull’Ape, la novità principale della riforma delle pensioni, e c’è molta curiosità per conoscere i dettagli dell’Anticipo pensionistico. Alla fine dello scorso anno, il Governo aveva fatto sapere che chi accederà all’Ape volontario potrebbe dover pagare mediamente tra il 4,6% e il 4,7% dell’importo netto della pensione per ogni anno di anticipo richiesto. Tuttavia, secondo quanto riporta la stampa specializzata questa percentuale potrebbe essere stata rivista. Ci sarebbe ovviamente da capire di quanto e soprattutto in quale direzione. Viste le diverse critiche raccolte dall’Ape, per il fatto di rappresentare una forma di pensionamento anticipato da pagarsi con un mutuo bancario, è probabile che la percentuale sarà inferiore. Molto però dipenderà dalla convenzione che il Governo dovrà stipulare con banche e assicurazioni proprio per stabilire i tassi del prestito bancario e il costo dell’assicurazione in caso di premorienza.

