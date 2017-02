CONCORSI PUBBLICI / Asl, posti per educatori e dirigenti: requisiti e scadenza (Oggi, 23 febbraio 2017)

EDUCATORI E ASSISTENTI SOCIALI LAZIO E TOSCANA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Ci sono anche posti di educatori e assistenti sociali nei concorsi pubblici 2017. Selezioni sono state bandite in Lazio e in Toscana. Un concorso è stato indetto dal Comune di Tarquinia, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale del 50% di 2 posti di categoria D – accesso D1 , con profilo professionale di “Assistente Sociale”, da destinare al Settore 3° Servizi Sociali comunali ed intercomunali, Tra i requisiti richiesti ci sono: Laurea triennale nella classe 6 “Scienze del servizio sociale” (DM 509/1999), oppure Laurea triennale nella classe L-39 “Servizio Sociale” (DM 270/2004), oppure Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in “Servizio Sociale”, oppure Laurea specialistica nella classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” (DM 509/1999) oppure Laurea Magistrale nella classe LM-87 “Servizio Sociale e politiche sociali” oppure altro titolo di studio che è stato ritenuto idoneo all’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 2 marzo 2017. Per maggiori informazioni clicca qui. Una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale (cat. D) è stata indetta dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. Tra i requisiti richiesti ci sono: Laurea in Educazione professionale appartenente alla classe SNT2 (classe delle lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione) oppure Diploma Universitario di Educatore professionale di cui al DMS 08/10/1998 n. 520 oppure Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al Diploma Universitario. Anche in questo caso le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il 2 marzo 2017. Per maggiori informazioni clicca qui.

ASL SALERNO, POSTI DIRIGENTE MEDICO: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche all'Asl di Salerno. E' stata infatti indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 91 dirigenti medici. Le discipline interessate dal concorso sono le seguenti: 21 dirigenti medici di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (Campania), 21 dirigenti medici di radiodiagnostica (Campania), 2 dirigenti medici malattie infettive (Campania), 2 dirigenti medici disciplina urologia (Campania), 9 dirigenti medici di pediatria (Campania), 9 dirigenti medici ortopedia e traumatologia (Campania), 10 dirigenti medici di cardiologia (Campania), 2 dirigenti medici patologia clinica (Campania), 2 dirigenti medici u.o.a. di medicina generale (Campania), 13 dirigenti medici anestesia e rianimazione (Campania). Il bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito della Asl. Il termine per la presentazione delle domande è il 9 marzo. Per maggiori informazioni clicca qui.

