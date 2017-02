CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Brunetta, “premiati i fannulloni” (Oggi, 23 febbraio 2017)

BRUNETTA CONTESTA LA RIFORMA MADIA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - La riforma della Pubblica Amministrazione e il rinnovo dei contratti statali continuano a sollevare polemiche. Oggi è il giorno in cui la riforma Madia è attesa in Consiglio dei Ministri per il varo. Ma il Testo Unico del pubblico impiego che sarà presentato dal ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia è stato contestato nei giorni scorsi. Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia ha infatti criticato la riforma sostenendo che "premi i fannulloni a discapito dei bravi impiegati. Brunetta, in un post sul proprio profilo Facebook, ha definito la riforma Madia "un gran minestrone di ingredienti che poco hanno a che fare con una visione strategica della gestione efficiente di una pubblica amministrazione degna di questo nome". "Si parla di controllo delle assenze, certificati medici, telelavoro, stabilizzazione dei precari (a danno di migliaia di idonei che hanno partecipato ad un concorso pubblico) e di contratto di lavoro. Tutte cose che non hanno niente a che fare con l’efficienza, con il merito, con la premialità, con la trasparenza", scrive ancora Brunetta. In attesa di conoscere i dettagli del rinnovo dei contratti statali il presidente dei deputati di Forza Italia ha poi rivendicato la sua riforma che "aveva introdotto le tre fasce di premi per la produttività, al fine di evitare la prassi in atto di distribuire a pioggia le risorse destinate proprio alla produttività" (clicca qui per leggere il post).

