NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI / Dipendenti pubblici: oggi i versamenti della Banca d’Italia (23 febbraio 2017)

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: I VERSAMENTI DELLA BANCA D’ITALIA (ULTIME NOTIZIE) - Oggi 23 febbraio scatta una rata importante per i pagamenti degli stipendi sul canale telematico NoiPA: secondo quanto annuncia lo stesso sito ufficiale dei pagamenti nella pubblica amministrazione, il 23 febbraio rappresenta il giorno di esigibilità per tutti quei pagamenti che avvengono tramite il canale Banca d’Italia. «Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno. Qualora si verificassero eventuali ritardi di accreditamento dei bonifici, questi saranno da attribuire esclusivamente a problematiche interbancarie.Se si verificassero dei ritardi superiori ai tempi previsti dalla normativa, Vi invitiamo pertanto a contattare i Vostri istituti di credito», si legge ancora sul portale NoiPA per la definizione ultimata dei pagamenti stipendi Pa di questo 2017.

NOIPA, PAGAMENTO DEGLI STIPENDI: OCCHIO AL CONGUAGLIO...(ULTIME NOTIZIE) - Prosegue il pagamento degli stipendi di febbraio tramite il servizio NoiPA anche se con qualche “problemino” ancora insito tra le varie segnalazioni pervenute. Sui social, infatti, molti lavoratori hanno segnalato un ammanco sostanzioso (qualcuno si è spinto addirittura fino a 500 euro, ndr), rispetto allo stipendio che avrebbe dovuto ricevere. C'è da preoccuparsi? La risposta, fortunatamente, è negativa. Come si spiega sul portale NoiPa, infatti, quello di febbraio è un mese di "conguaglio" per la pubblica amministrazione. Cosa vuol dire? Usando le stesse parole del portale, accade che il sistema effettua un conguaglio tra "le ritenute d'acconto operate mensilmente nel corso dell'anno solare precedente e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati (trattamento economico fondamentale e accessorie) nell'anno precedente". Ciò significa che in sede di calcolo e di pagamento ci si può trovare dinanzi "ad un credito a favore del dipendente, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga"; oppure davanti ad "un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga". In entrambi i casi "le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio"

