RIFORMA PENSIONI/ Lavoratori precoci e Quota 41, incontro in vista con Leonardi (Oggi 23 febbraio 2017, ultime notizie)

PENSIONI, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, INCONTRO IN VISTA CON MARCO LEONARDI PER QUOTA 41 (OGGI, 23 FEBBRAIO) Il comitato del Lazio dei lavoratori precoci ha manifestato davanti alla sede del ministero del Lavoro durante l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Per loro è stata una giornata tutto sommato positiva. Non solo infatti hanno incontrato Michele Emiliano, Governatore della Puglia che ha anche deciso di candidarsi alla segreteria del Partito democratico, in contrapposizione con l’ex Premier Matteo Renzi, da cui hanno di fatto incassato un sostegno nella battaglia per Quota 41. Ma sono riusciti anche a parlare con Marco Leonardi, il consulente economico di palazzo Chigi che ha preso il posto di Tommaso Nannicini, che sta ora lavorando alla stesura del programma del Partito democratico, proprio al tavolo delle trattative. Roberto Occhiodoro, uno dei membri più attivi e importanti del gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, in un post ha spiegato che Leonardi ha detto di conoscere le loro richieste e si è reso disponibile a un incontro che verrà calendarizzato al più presto. Occhiodoro invita comunque gli altri lavoratori precoci a essere presenti a Roma in occasione dei prossimi incontri tra Governo e sindacati che si terranno a marzo (in particolare il giorno 1 e il giorno 23), così da continuare a far sapere a chi è impegnato al tavolo del confronto che ci sono tante persone che chiedono Quota 41.

Quello tracciato da Occhiodoro è quindi un bilancio tutto sommato positivo della giornata, durante la quale il comitato della Toscana ha avuto modo di incontrare Susanna Camusso a Prato e uno dei lavoratori precoci è stato ospite della trasmissione Mi manda Rai 3, continuando quindi a ricordare all’opinione pubblica la battaglia che ancora va avanti per Quota 41 e che non può considerarsi conclusa con l’approvazione degli interventi contenuti nell’ultima Legge di stabilità.

PENSIONI, I LAVORATORI PRECOCI INCASSANO IL SOSTEGNO DI MICHELE EMILIANO I lavoratori precoci continuano a essere impegnati per chiedere una riforma delle pensioni che contempli Quota 41 per tutti. Ieri a Roma, oltre a manifestare sotto la sede del ministero del Lavoro dove si è svolto l’incontro tra Governo e sindacati sui temi previdenziali, alcuni di loro hanno avuto modo di incontrare e scambiare qualche battuta con Michele Emiliano, Governatore della Puglia che ha anche deciso di candidarsi alla segreteria del Partito democratico, in contrapposizione con l’ex Premier Matteo Renzi. Sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” si può quindi vedere un foto di due precoci in compagnia di Emiliano, accompagnata da un messaggio che lascia intendere che l’ex magistrato sostiene la lotta per Quota 41. Tra i commenti c’è però qualcuno che segnala che quella di Emiliano potrebbe essere solo una mossa per guadagnare consensi.

PENSIONI, POLETTI RASSICURA SUL BILANCIO DELL'INPS Giuliano Poletti, dopo aver incontrato i sindacati sulla riforma delle pensioni, ha voluto tranquillizzare l’opinione pubblica sulla situazione dell’Inps, visto che il Consiglio di indirizzo e vigilanza non ha approvato il bilancio preventivo 2017. “Non c’è alcun problema, neanche sulla stabilità e sostenibilità del sistema italiano”, ha detto il ministro del Lavoro. Ora il ministero raccoglierà tutte le informazioni ed esaminerà le ragioni che hanno motivato la decisione del Civ, valutando poi, insieme al ministero dell’Economia, il da farsi. Poletti ha in questo senso ricordato che ci sono 60 giorni di tempo per approvare il bilancio, rassicurando poi gli italiani sul fatto che la decisione di Civ “non ha conseguenze sui cittadini che percepiscono la pensione”.

© Riproduzione Riservata.