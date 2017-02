Concorsi pubblici / Csea, posti a tempo indeterminato: requisiti e scadenza (Oggi, 24 febbraio 2017)

PERSONALE CSEA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 24 FEBBRAIO) - Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici 2017 nel Lazio. La CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ha infatti indetto una selezione per 13 dipendenti da assumere a tempo indeterminato. Le domande per la partecipazione a questi concorsi devono essere inviate entro le ore 12 del prossimo 1° marzo 2017. Si tratta di un concorso, per titoli ed esami, per l’acquisizione di profili professionali da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di personale addetto al settore elettrico. A questa selezione pubblica possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici indicati in ciascun avviso di selezione con riferimento al singolo profilo professionale. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI

PROVINCIA TRENTO, POSTI IN ENTI PUBBLICI REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 24 FEBBRAIO) - Concorsi pubblici 2017 sono stati indetti anche dalla Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a temine con finalità formative della durata di 24 mesi. I posti messi a concorso sono 42 per personale con mansioni di funzionario. Chi supererà il concorso sarà assunto con un inquadramento nella categoria di accesso C base, prima posizione retributiva nel ruolo unico del personale provinciale. Pure l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha bandito un concorso per 15 unità di personale con mansioni della corrispondente figura professionale con inquadramento nella categoria di accesso C. La domanda di partecipazione per questi concorsi deve essere inviata entro l’8 marzo 2017 attraverso la presentazione della domanda di ammissione alla selezione al Servizio Personale – Via Don Giuseppe Grazioli, 1 – 38122 Trento. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI

