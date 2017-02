RIFORMA PENSIONI/ Ape, vicini i decreti per conoscere i costi (Oggi 24 febbraio ultime notizie)

PENSIONI 2017, APE, VICINI I DECRETI ATTUATIVI DEL GOVERNO Il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni è stata un’occasione utile per fare il punto sui decreti attuativi che dovranno consentire all’Ape di partire il 1° maggio come previsto. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’esecutivo ha già dato il via al confronto con Abi e Ania ed entro fine mese dovrebbe essere stipulato un protocollo d’intesa, di modo che si possano definire i dettagli per il prestito bancario e l’assicurazione in caso di premorienza del pensionando/pensionato. Il primo decreto attuativo che verrà emanato dal Governo dovrebbe contenere, secondo il quotidiano di Confindustria, l’indicazione sull’incidenza del rateo di rimborso per ogni anno di anticipo pensionistico, cominciando quindi a dare un’idea del costo dell’Ape, su cui diverse ipotesi sono state fatto. Con il secondo decreto, invece, verrà affrontato il tema dell’Ape social, mentre i lavoratori precoci sarà oggetto del terzo provvedimento. In questi ultimi due casi, l’attenzione è concentrata sulla definizione delle platee che avranno accesso alla pensione anticipata senza alcun tipo di penalizzazione. Il Sole 24 Ore ricorda anche che entro il 1° marzo dovrà essere presentato un decreto interministeriale (Economia e Lavoro) relativo al pensionamento per chi svolge lavori usuranti. Insomma, il Governo nei prossimi giorni dovrà quindi emanare diversi provvedimenti che saranno poi oggetto di attenzione mediatica e approfondito studio. Non sono infatti pochi gli italiani che dalla fine dell’anno scorso stanno cercando di capire se potranno andare in pensione anticipata e a quale prezzo. L’attesa, a quanto pare, non durerà ancora molto.

PENSIONI 2017, LANDINI CHIEDE AL GOVERNO GENTILONI DI INTERVENIRE SULLA PREVIDENZA La riforma delle pensioni può influire sulla durata del Governo Gentiloni. Per Maurizio Landini, l’importante è vedere cosa farà l’esecutivo. Intervistato da Il Manifesto, il Segretario generale della Fiom ha infatti detto: “Il mio problema non è la durata, ma cosa fa. Se volesse potrebbe fare una legge che cancelli i voucher e una nuova normativa sulla responsabilità solidale negli appalti. C’è il problema delle pensioni, di far ripartire gli investimenti. E a fine anno si riapre la discussione sul Fiscal compact: dobbiamo ripensare quei vincoli che ci hanno addirittura portato a inserire il pareggio di bilancio in Costituzione, riuscire a scorporare dal conteggio del deficit gli investimenti. Un altro nodo è il reddito di dignità”.

PENSIONI, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, I SINDACATI CHIEDONO DI ALLARGARE LA PLATEA Roberto Ghiselli ha voluto dare dei dettagli in più sull’incontro tra Governo e sindacati a proposito della riforma delle pensioni. In particolare, il Segretario confederale della Cgil, parlando ai microfoni di RadioArticolo 1, ha spiegato che il 1° marzo le parti parleranno di Ape social e della platea di persone che potranno accedervi: un tema importante, perché “quando si parla di lavoratori edili, di addetti ad attività di facchinaggio e movimentazione merci, d’infermieri, di conduttori e personale viaggiante di treni, di lavori d’igiene ambientale, di lavoratori che accudiscono persone non autosufficienti, secondo noi, vanno tutti inclusi nelle nuove norme”, ha detto il sindacalista. Ghiselli ha anche sottolineato l’importanza di individuare provvedimenti per aiutare i giovani, poiché “abbiamo ipotizzato che dopo 41 anni di attività, un lavoratore pagato sempre e solo con i voucher produrrebbe una ricaduta pari a zero sul piano previdenziale, con un assegno maturato di 200 euro al mese”.

