Concorsi Pubblici/ Poste Italiane: lavoro in tutta Italia per postini: requisiti e scadenza (oggi, 25 febbraio 2017)

POSTE ITALIANE, LAVORO IN TUTTA ITALIA: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Concorsi pubblici 2017 nelle Poste Italiane per postini in molte città italiane. Sono state infatti pubblicate nuove offerte di lavoro. Ecco quali le città sedi di lavoro, i requisiti richiesti per potersi candidare e le informazioni per inviare la domanda di partecipazione. Le sedi di lavoro per i nuovi postini sono: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Valle d’Aosta, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Gorizia, Trieste Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Pordenone, Biella, Lecco, Lodi, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola, Monza e della Brianza, Fermo. Il contratto di assunzione è a tempo determinato e i requisiti richiesti sono diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; idoneità generica al lavoro. Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. La candidatura per partecipare alla selezione deve essere inviata entro il 5 marzo 2017. Clicca qui per tutte le informazioni.

