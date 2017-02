Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: riparte la trattativa all'Aran? (Oggi, 25 febbraio 2017)

LA TRATTATIVA ALL'ARAN (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Riguardo al rinnovo dei contratti statali i dipendenti pubblici si chiedono quando ripartirà la trattativa all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dopo le parole del ministro Madia. Giovedì scorso il Consiglio dei ministri ha infatti approvato la riforma della Pubblica amministrazione e in quell'occasione il ministro Marianna Madia ha assicurato che l'iter per arrivare al rinnovo dei contratti statali andrà avanti. "Sono pronta a fare la direttiva per iniziare il percorso per riaprire la stagione contrattuale ferma da diversi anni", ha sottolineato Madia, come riportato dall'agenzia di stampa Ansa. I dipendenti pubblici aspettano l'aumento degli stipendi dallo scorso 2009 quindi da sette anni. La trattativa all'Aran sarebbe dovuta partire dopo la firma dell'accordo quadro dello scorso 30 novembre: il governo guidato dall'allora premier Matteo Renzi e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un'intesa politica per un incremento di 85 euro medi lordi. Poi il tavolo tecnico si sarebbe dovuto aprire all'Aran ma i tempi si sono allungati e la questione del rinnovo dei contratti statali si è incrociata con quella della riforma della Pubblica amministrazione. Ora che il Testo Unico del pubblico impiego ha ricevuto il via libera si apre la strada per riprendere la trattativa per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

