Sciopero oggi/ Telecom Italia: info e orari (25 febbraio 2017)

SCIOPERO OGGI TELECOM ITALIA: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2017) - Continua lo sciopero oggi nel settore delle telecomunicazioni dei dipendenti di Telecom Italia SpA/Tim SpA. Si tratta di una protesta iniziata lo scorso 16 febbraio e che proseguirà fino al prossimo 16 marzo: i lavoratori effettueranno uno sciopero con la modalità di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. A proclamare l'agitazione è stato il sindacato Cisal-Comunicazione a livello nazionale, con esclusione del personale della Regione Abruzzo. Finisce oggi lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale in provincia di Caserta e a Siracusa. I dipendenti del Consorzio Cite, con la specifica del Cantiere di Orta di Atella, in provincia di Caserta, concludono il blocco degli straordinari iniziato lo scorso18 febbraio. Lo sciopero, di rilevanza aziendale, è stato proclamato dal sindacato Flaica-Uniti Cub. Sempre nel settore dell'igiene ambientale si conclude oggi anche lo sciopero degli straordinari al cantiere di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, proclamato dal sindacato Flaica-Uniti Cub, e quello nel cantiere di Siracusa con l'astensione dallo straordinario indetta dalla Rsu.

