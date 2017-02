CONCORSI PUBBLICI/ Anas, opportunità di lavoro: requisiti e scadenza (oggi, 26 febbraio 2017)

ASSUNZIONI ANAS: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche dall'Anas: l’ente offre opportunità di lavoro presso varie sedi, quella centrale di Roma e presso ciascuna sede dell’Area Legale territoriale della DLS. E' prevista una selezione di candidati per la formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica legale presso le sedi Anas. Sono aperte 25 posizioni. I requisiti richiesti sono la laurea in giurisprudenza conseguita in Italia o all’estero con votazione minima di 105/110 valida per l’iscrizione all’albo degli avvocati; non aver compiuto, al momento della scadenza della domanda, il 25° anno di età; non essere iscritti all’albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi; competenze di base per l’utilizzo del personal computer con particolare riguardo all’utilizzo di programmi di videoscrittura e ricerche attraverso l’utilizzo di banche dati giuridiche; aver sostenuto tutti gli esami indicati nel presente avviso con le relative votazioni riportate in trentesimi. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 3 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni.

GUARDIA DI FINANZA: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 ci sono anche due bandi per la Guardia di Finanza: un concorso per Allievi Ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2017/2018, e un concorso di Allievi Ufficiali del "ruolo aeronavale" al primo anno del 16° corso Aeronavale dell'Accademia della Guardia di Finanza, per lo stesso anno accademico. Per il primo concorso sono disponibili 55 posti e le domande devono essere presentate entro il 6 marzo 2017. Per il secondo sono disponibili 8 posti e le domande dovranno essere inviate entro il 13 marzo 2017. Le domande devono essere compilate esclusivamente online nell'area "Concorsi Online" del sito della Guardia di Finanza. Il sistema offre ai candidati varie modalità di accesso: SPID, sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale e la posta elettronica certificata (PEC). Clicca qui per tutte le informazioni.

