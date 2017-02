CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: quante risorse dal Fondo per il pubblico impiego? (Oggi, 26 febbraio 2017)

LE RISORSE DAL FONDO DEL PUBBLICO IMPIEGO (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Potrebbe sbloccarsi il prossimo mese la trattativa per il rinnovo dei contratti statali: entro marzo potrebbe infatti essere riavviato l'iter che dovrà portare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Sono questi i tempi indicati, secondo quanto appreso da fonti ministeriali, dall'agenzia di stampa Adnkronos. Per quanto riguarda le risorse deve ancora essere definito il budget per gli incrementi: lo stanziamento dovrà essere individuato dal Fondo del pubblico impiego della legge di bilancio di quest'anno che ha stanziato 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018. In base a quanto dichiarato dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia la parte prevalente del Fondo per il pubblico impiego "andrà al contratto dei dipendenti pubblici". Le risorse saranno destinate al rinnovo dei contratti statali, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, compresi corpi di polizia, Vigili del fuoco, agenzie fiscali. Sarà anche prorogato al 2017 il bonus di 80 euro al personale non dirigenziale dei corpi di polizia, vigili del fuoco e forze armate. E 140 milioni di euro per il 2017, e 400 a decorrere dal 2018, sono destinati al ministero dell’Istruzione per il rafforzamento dell’autonomia scolastica e l’incremento dell'organico necessario.

