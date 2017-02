RIFORMA PENSIONI/ I lavoratori precoci puntano a oltre 30.000 firme per il ddl 857 (Oggi 26 febbraio ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI PUNTANO A OLTRE 30.000 FIRME PER IL DDL 857. I lavoratori precoci questa settimana hanno manifestato sotto la sede del ministero del Lavoro dove Governo e sindacati si sono incontrati per riaprire il confronto sulla riforma delle pensioni. Tra pochi giorni potranno anche incontrare direttamente Marco Leonardi, il consulente di palazzo Chigi che ha sostituito Tommaso Nannicini al tavolo delle trattative, per ripresentargli la loro richiesta di approvare Quota 41 per tutti. E non sono mancate presenze di alcuni membri del gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” nelle trasmissioni televisive. Insomma, sembra che l’anno sia iniziato con grande carica per i lavoratori precoci. E se non sono in piazza o in televisione, continuano a mobilitarsi anche da casa, attraverso il computer. Recentemente hanno infatti cominciato a promuovere una petizione online sulla piattaforma Change.org in cui si chiede al ministro del Lavoro, al Presidente del Consiglio, a quello della Repubblica e a quello della Camera, che il ddl 857, famoso anche come ddl Damiano, venga discusso alla Camera. Il traguardo delle 30.000 adesione è infatti vicino, ma i lavoratori precoci vorrebbero raccoglierne molte di più e per questo ricordano che la proposta di legge non contiene solo Quota 41, ma anche la flessibilità pensionistica a 62 anni con una formula che è certamente più conveniente rispetto all’Anticipo pensionistico che ancora non è entrato in vigore, ma che potrebbe essere anche un flop se chiederà un’eccessiva penalizzazione sugli assegni di chi vi farà ricorso.

PENSIONI 2017, DECRETO MILLEPROROGHE: COSA CAMBIA? Con il voto di fiducia alla Camera, il decreto Milleproroghe è stato convertito in legge. A differenza della riforma delle pensioni, al suo interno non vi sono misure che interessano gli italiani vicini all’età di pensionamento, come lo è stata, ad esempio, l’Ape. Anzi, proprio il fatto che sul testo sia stata posta la questione di fiducia da parte del Governo ha impedito che venissero introdotti degli emendamenti, come quelli depositati da Walter Rizzetto, che chiedevano di prorogare Opzione donne, il regime sperimentale per accedere alla quiescenza dopo 35 anni di contributi, compiuti 57 anni e tre mesi di età, in cambio del ricalcolo contributivo pieno dell’assegno pensionistico. Nel decreto milleproroghe c’è quindi un solo intervento previdenziale, che interessa chi in pensione c’è già: la conferma che per tutto il 2017 (con l’eccezione che c’è stata a gennaio), il pagamento delle pensioni avverrà nel primo giorno bancabile del mese.

PENSIONI 2017, LE PROFESSIONI CHE GARANTISCONO UNA PENSIONE PIÙ ALTA In attesa di novità sulla riforma delle pensioni, arriva un’indagine sicuramente curiosa e molto utile per chi ancora deve decidere che lavoro fare da grande. Itinerari previdenziali ha infatti stilato la classifica delle professioni che garantiscono la pensione più alta. Al primo posto si piazzano i notai, davanti ai professori universitari e ai giornalisti. Tuttavia tutte queste professioni vengono sorpassate, prendendo in considerazione anche enti e organi costituzionali, dai giudici della Corte Costituzionale, dai parlamentari e dai consiglieri regionali. Va detto che la classifica si basa sui dati del 2015 e ancora si avverte poco il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Dunque in futuro le posizioni tra le varie professioni potrebbero cambiare.

