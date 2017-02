Concorsi Pubblici / Comune di Milano, bandi per 178 funzionari: profili e scadenza (oggi, 27 febbraio 2017)

BANDO 178 FUNZIONARI A MILANO (OGGI, 27 FEBBRAIO) - Anche al comune di Milano sono stati banditi concorsi pubblici 2017 per la copertura di posti di funzionario: nel mese più attivo dove i vari concorsi vengono banditi - e dove si attende ancora il concorso pubblico più atteso, quello per il Bando Ata 2017 - , sono ancora in corso le iscrizioni per il bando plurimo proposta al Comune di Milano. Sono stati infatti pubblicati bandi per 178 posti che saranno assegnati tramite passaggio diretto dei dipendenti e selezioni pubbliche. Questo è l’elenco specifico di tutti i profili richiesti per questi concorsi per funzionari pubblici comunali: «n. 15 Istruttori Direttivi dei Servizi Economico Finanziari – categoria D – posizione giuridica D1; n. 2 Conservatori dei Beni Culturali – categoria D – posizione giuridica D3; n. 6 Istruttori dei Servizi Culturali – categoria C – posizione giuridica 1; n. 13 Istruttori Direttivi dei Servizi Tecnici – categoria D – posizione giuridica D1; n. 27 Istruttori Direttivi dei Servizi Informativi – categoria D – posizione giuridica D1; n. 3 Istruttori Direttivi dei Servizi Culturali (Ambito Sicurezza Musei e Sedi Espositive) – categoria D – posizione giuridica 1; n. 8 Funzionari dei Servizi Amministrativi – categoria D – posizione giuridica D3; n. 13 Istruttori dei Servizi Amministrativi – categoria C – posizione giuridica 1; n. 8 Collaboratori dei Servizi Tecnici – categoria B – posizione giuridica B3; n. 8 Funzionari di Servizi Tecnici – categoria D – posizione giuridica D3; n. 7 Funzionari dei Servizi Economico Finanziari – categoria D – posizione giuridica D3; n. 34 Collaboratori dei Servizi Amministrativi – categoria B – posizione giuridica B3; n. 19 Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi – categoria D – posizione giuridica D1; n. 4 Avvocati – categoria D – posizione giuridica D3; n. 1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi Area Relazioni Internazionali – categoria D – posizione giuridica D1; n. 10 Funzionari dei Servizi Informativi – categoria D – posizione giuridica D3».

PERSONALE CSEA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 27 FEBBRAIO) - Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici 2017 nel Lazio. La CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ha infatti indetto una selezione per 13 dipendenti da assumere a tempo indeterminato. Le domande per la partecipazione a questi concorsi devono essere inviate entro le ore 12 del prossimo 1° marzo 2017. Si tratta di un concorso, per titoli ed esami, per l’acquisizione di profili professionali da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di personale addetto al settore elettrico. A questa selezione pubblica possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici indicati in ciascun avviso di selezione con riferimento al singolo profilo professionale.

