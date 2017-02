Contratti statali/ Aumento stipendi dipendenti pubblici: stagione di rinnovi entro marzo (Oggi, 27 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVI ENTRO MARZO (OGGI 27 FEBBRAIO 2017) - Mancano ormai due giorni al mese di marzo e per il rinnovo dei contratti statali ancora non si vedono del tutto chiarite le prossime tappe, che comunque dovranno essere molto urgenti, come riferito dalla stessa ministra della PA, Marianna Madia, dopo l’incardinamento della Riforma sul Pubblico Impiego. Ora, secondo quanto apprende l'AdnKronos da fonti ministeriali, la stagione contrattuale per i 3,2 milioni di dipendenti pubblici dovrebbe essere riavviata nel mese di marzo, come a fine febbraio era stato fissato il termine per i decreti su licenziamento e Testo Unico PA. Lo sblocco dei contratti fermi da 7 anni è una partita che, in termini di cifre, si gioca su un aumento medio lordo di 85 euro al mese, come stabilito dall'accordo firmato il 30 novembre tra Madia e Cgil Cisl e Uil il 30 novembre. Ma le trattative saranno complesse perché le risorse scarseggiano, come ha sottolineato la Maida stessa ieri precisando che "manca un altro stanziamento che faremo nella prossima legge di bilancio”. Atteso entro pochi giorni il via libera dal Dpcm che deve ancora spacchettare le risorse del Fondo Contratti Statali della Manovra di Bilancio di questo anno, che ricordiamo ha stanziato 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018.

DIPENDENTI PA AMMALATI 1 SU 2 (OGGI 27 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi dati Cgia sui dipendenti statali, mentre si sta ancora discutendo sul rinnovo dei contratti e l’aumento degli stipendi, mettono in imbarazzo l’intera categoria. Secondo quanto riporta la Cgia con i dati Inps, «Le assenze per motivi di salute nel pubblico impiego registrate nel 2015 hanno interessato il 57% di tutti gli occupati (poco più di 1 dipendente su 2). Nel settore privato, invece, la quota si è fermata al 38% (più di 1 dipendente su 3)». La durata media dunque dell’assenza per malattia dei dipendenti statali è leggermente superiore al privato, circa 18,4 giorni contro i 17,6 degli autonomi; sempre stando ai dati Cgia, si scopre anche come gli eventi di malattia per classe di durata presentano uno scostamento "sospetto" nel primo giorno di assenza. «Se nel pubblico costituiscono il 25,7% delle assenze totali, nel privato sono il 12,1%. Quelle da 2 a 3 giorni, invece, si avvicinano (32,1% del totale nel privato e 36,5% nel pubblico), mentre tra i 4 e i 5 giorni di assenza avviene il "sorpasso": 23,4% nel privato contro il 18,2% del pubblico», si legge sul report di TgCom 24.

