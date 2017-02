RIFORMA PENSIONI/ La pensione di base da 442 euro proposta da Damiano e Gnecchi (Oggi 27 febbraio, ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PENSIONE DI BASE PROPOSTA DA GNECCHI E DAMIANO (OGGI, 27 FEBBRAIO) Governo e sindacati sono tornati a confrontarsi sulla riforma delle pensioni, dandosi anche una scaletta per i prossimi incontri. Il 23 marzo è previsto che si entri nel vivo della cosiddetta fase due, ovvero quella serie di interventi previdenziali rivolti ai giovani, che entrano sempre più tardi nel mondo del lavoro e hanno una carriera contraddistinta da una certa discontinuità. In vista di questo appuntamento, Repubblica ricorda che alla Camera da tre anni è stata depositata una proposta di legge a firma Gnecchi e Damiano per introdurre una “pensione di base” dell’importo di 442 euro, finanziata dalla fiscalità generale, da conseguire con almeno 15 anni di contributi versati. Si tratterebbe di un trattamento che andrebbe poi a sommarsi a quello conseguito alla fine della propria carriera lavorativa. In questo modo, di fatto, si eviterebbero gli inconvenienti del sistema contributivo, che potrebbe portare ad assegni con importi piuttosto esigui, complici i salari non molto elevati, specie nella prima parte della carriera, o periodi di disoccupazione involontaria, che potrebbero diventare ancora più frequenti di adesso. Dunque il Governo potrebbe partire da questa proposta e Cesare Damiano ha suggerito che la pensione di base potrebbe essere non erogata se a fine carriera si raggiungesse un certo importo di pensione spettante, per esempio 1.500 euro mensili, di modo che la fiscalità generale finisca per finanziare solo le situazioni di effettivo bisogno. Non resta quindi che aspettare il 23 marzo. Nel frattempo il Governo dovrebbe emanare i decreti attuativi per far entrare in vigore l’Ape dal 1° maggio.

PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GRECO (FONDO PENSIONI): “IN SICILIA CANCELLATI PRIVILEGI” – Mentre il Governo Gentiloni è alle prese con i decreti attuativi che andranno a regolamentare le varie misure inserite dal vecchio esecutivo nel pacchetto della riforma delle pensioni contenuto nella Legge di Stabilità 2017, arrivano novità per quanto concerne il mondo delle pensioni in Sicilia. A parlarne è il direttore del Fondo Pensioni, Rosolino Greco il quale nel corso di un’intervista rilasciata al portale LiveSicilia.it ha fatto presente come tutti i privilegi previdenziali di cui la regione ha goduto negli anni passati sono stati cancellati. Nello specifico Greco ha rimarcato: “Per anni la Sicilia ha goduto di nome sulle pensioni certamente vantaggiose rispetto a quelle che disciplinano le pensioni statali. Ma oggi non è più così. Già dal 2003 c’è stata una inversione di tendenza che ha limitato di molto un aspetto che rendeva le pensioni siciliane vantaggiose rispetto al resto d’Italia: si è abbandonato il ricorso al calcolo sulla base del sistema retributivo, passando al contributivo. Ma non solo.. sono stati inseriti i tetti a stipendi e pensioni pubbliche a 160 mila euro… il calcolo della pensione non si baserà più sull’ultimo reddito ma sarà il frutto della media degli ultimi cinque anni di redditi”.

PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL CODACONS AIUTA GLI ITALIANI "DECURTATI" DALL'INPS I conti dell’Inps nei giorni scorsi sono persino diventati un tema “imprevisto” al tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Ora è il Codacons a occuparsi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, per segnalare che continua a comportarsi in maniera non conforme con une recente sentenza della Corte di Cassazione, chiedendo indietro i soldi ai pensionati nel caso abbia commesso degli errori nel calcolare gli importi dei loro assegni. La Corte ha infatti chiarito che si può certamente rettificare l’importo della pensione se vi è stato un errore, ma che non si possono chiedere indietro gli arretrati se il pensionato non ha alcuna colpa dell’errore commesso e questo è quindi imputabile all’Inps. Il Codacons invita quindi tutti pensionati che hanno ricevuto decurtazioni o comunicazioni di questo tenore a rivolgersi ai propri uffici.

