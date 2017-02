Concorsi Pubblici / Asl Salerno, dirigenti medici: assunzioni per 91 posti, profili e scadenza (oggi, 28 febbraio 2017)

CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE CSEA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 28 FEBBRAIO) - Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici 2017 nel Lazio. La CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ha infatti indetto una selezione per 13 dipendenti da assumere a tempo indeterminato. Le domande per la partecipazione a questi concorsi devono essere inviate entro le ore 12 del prossimo 1° marzo 2017. Si tratta di un concorso, per titoli ed esami, per l’acquisizione di profili professionali da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di personale addetto al settore elettrico. A questa selezione pubblica possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici indicati in ciascun avviso di selezione con riferimento al singolo profilo professionale. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI

CONCORSI PUBBLICI, ASL SALERNO, DIRIGENTI MEDICI: SCADENZA E PROFILI (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Pubblicato ad inizio febbraio, è imminente la scadenza di uno dei tanti concorsi pubblici aperti in Campania per il settore Sanità, precisamente nella sezione Asl della provincia di Salerno. Con scadenza al 9 marzo 2017, il concorso pubblico aperto dal bando per titoli ed esami riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di novantuno posti di dirigente medico, nelle seguenti discipline: tredici posti di Anestesia e rianimazione, dieci posti di Cardiologia, due posti di Malattie infettive, ventuno posti di Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, due posti di Medicina generale, due posti di Patologia clinica, nove posti di Pediatria, nove posti di Ortopedia e traumatologia, ventuno posti di Radiodiagnostica, due posti di Urologia. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero il 9 marzo prossimo. La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire, altresì, sempre entro il suddetto termine perentorio, anche con la seguente modalità: per via telematica mediante PEC esclusivamente personale (Posta elettronica certificata) entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso). La domanda di deve essere firmata e scansionata in un unico file in pdf ed inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.aslsalerno.it. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI

