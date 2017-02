CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ARMONIZZAZIONE SALARI E BONUS (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Il percorso che porterà al rinnovo dei contratti statali è legato all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, che in buona parte dipenderanno dalla distribuzione dei premi di merito. La ripartizione dei bonus ha mostrato, però, una disparità di trattamento economico, per cui il ministro Marianna Madia ha avanzato l'ipotesi di armonizzare gli stipendi degli impiegati statali. Del resto sta incontrando diverse difficoltà nel reperimento dei fondi necessari agli aumenti degli stipendi dei dipendenti pubblici. La riforma del pubblico impiego e il rinnovo dei contratti statali dovranno in parte convergere, in particolare a favore di alcuni comportanti, come quello della scuola, che sono caratterizzati dalla scarsa entità dei premi del salario accessorio. Tale obiettivo potrà essere raggiunto modificando la distribuzione dei fondi destinati ai premi e differenziando il personale tra quello dirigenziale e non per ciascun comparto.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: MANCA ALTRO STANZIAMENTO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - La trattativa per il rinnovo dei contratti statali, che prevede anche l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, sta per ripartire: il governo è pronto a riavviare il percorso. Lo ha annunciato nei giorni scorsi Marianna Madia dopo il via libera agli ultimi decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione. Il ministro della funzione pubblica ha dichiarato di essere pronta a dare la direttiva all'Aran per riaprire la stagione contrattuale, che è ferma da diversi anni. La volontà di firmare il rinnovo dei contratti statali è stata testimoniata, secondo Madia, dall'approvazione del Testo unico sul pubblico impiego. Ma quale nodo va sciolto per sbloccare la trattativa? Lo ha rivelato la stessa Madia, secondo cui al momento «manca un altro stanziamento per il nuovo contratto». Questa, dunque, la motivazione della mancata riapertura per ora della trattativa per il rinnovo dei contratti statali.

