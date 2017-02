RIFORMA PENSIONI 2017/ La proposta M5S per abolire i “vitalizi mascherati” dei parlamentari (Oggi 28 febbraio ultime notizie live e news)

PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER ABOLIRE I VITALIZI MASCHERATI DEI PARLAMENTARI (OGGI, 28 FEBBRAIO) Secondo il Movimento 5 Stelle non serve una legge per una riforma delle pensioni che metta fine ai “vitalizi mascherati” dei parlamentari, ma basta una delibera degli uffici di presidenza di Camera e Senato. Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro e Laura Bottici hanno spiegato ieri in una conferenza stampa alla Camera che basterebbero appunto 20 righe, che non richiedono nemmeno il voto dell’aula, per far sì che il “privilegio medievale”, rappresentato dal fatto che dopo 4 anni e sei mesi di legislatura, si maturi il diritto a ricevere la pensione una volta compiuti i 65 anni in base ai contributi versati. I parlamentari pentastellati hanno ribadito che se entro settembre non ci dovesse essere un cambiamento della legge, e quindi arrivasse a maturazione il diritto alla pensione, gli italiani non la prenderebbero affatto bene e sicuramente scenderebbero in strada a protestare. La loro proposta è quindi che i contributi versati dai parlamentari confluiscono nel sistema della previdenza pubblica, lo stesso utilizzato dai normali cittadini, e che quindi anche per loro valgano le medesime regole vigenti per tutti gli altri italiani. Di Maio, Fraccaro e Bottici hanno detto che incontreranno Laura Boldrini e Piero Grasso per chiedere la convocazione dei rispetti uffici di presidenza per votare l’abolizione del “privilegio” dei parlamentari. “Se ciò non avverrà, ci torneremo ogni giorno con un pensionato di questo paese e gli diremo di chiedere che questo odioso privilegio abbia fine”, hanno aggiunto. Non resta quindi che vedere quale sarà la reazione dei Presidenti di Camera e Senato.

PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO SULLA LEGGE FORNERO: I COLPEVOLI SONO LA TROIKA E MONTI Cesare Damiano è tornato a criticare la riforma delle pensioni targata Elsa Fornero. In un’intervista data a Libero e incentrata sulla situazione complessa del Partito democratico, l’ex ministro ha anche ricordato il perché si è opposto sempre alla norma approvata alla fine del 2011. “Se in un momento di crisi del lavoro io allontano di 5-6 anni il momento della pensione e riduco gli ammortizzatori sociali, creo un buco lavorativo e aumento la povertà”, ha detto Damiano, che ha anche ricordato di essere stato vicino di banco di Elsa Fornero e di non ritenere giusto incolpare solamente lei per la riforma varata. I veri colpevoli “sono la Troika e Monti che ne eseguiva gli ordini”, ha quindi spiegato il Presidente della commissione Lavoro della Camera.

PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL SI ALLARGA ANCHE AD ALTRE CATEGORIE - Sula Riforma Pensioni in piano di trattative tra sindacati e Governo, le ultimissime novità riguardo la misura contenuta nella Manovra dell’Ape Social vedono un allargamento della platea di usufruenti. Come ha riportato e svelato il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli: «la proposta che verrà portata sul tavolo di incontro con il Governo e che prevede l’allargamento della misura ad altre categorie come quella dei lavoratori edili, degli addetti alle attività di facchinaggio e movimentazione merci, agli infermieri, ai conduttori e al personale viaggiante dei treni, ai lavori di igiene ambientale e ai lavoratori che accudiscono persone non autosufficienti». Il sindacalista, intervisto da Radio Articolo 1, ha ricordato come il Governo e gli altri sindacati si troveranno nei prossimi giorni per affinare una volta di più le trattative e giungere finalmente alla riforma pensionistica del 2017.

