CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Uil, immediata apertura tavoli (ultime notizie oggi, 3 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA UIL CHIEDE TAVOLI IMMEDIATI (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - In attesa della trattativa all'Aran per il rinnovo dei contratti statali la Uil chiede l’immediata apertura dei tavoli. Il sindacato, tra i firmatari dell'intesa politica dello scorso 30 novembre con il governo, denuncia infatti un allungamento dei tempi nella definizione dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La Uil ribadisce: "Non si continui con campagne che dipingono i dipendenti pubblici sempre in termini negativi, ma si valorizzi la loro professionalità e si riconoscano i loro diritti. Mettiamo fine a una stagione che ha penalizzato i lavoratori e che non ha reso più efficiente la Pubblica Amministrazione". Dopo la soddisfazione per la firma dell'accoro quadro per il rinnovo dei contratti statali "ora dobbiamo proseguire celermente - dichiara il Segretario generale UIL FPL Michelangelo Librandi - nel percorso intrapreso con la sottoscrizione dell’intesa del 30 novembre, procedendo con il confronto sul Testo Unico del Pubblico Impiego e avviando le trattative all’Aran per rendere esigibili i contenuti normativi ed economici fissati nell’intesa".

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: L'ACCORDO SULLA SCUOLA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - L’accordo per il rinnovo dei contratti statali e il relativo aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, siglato dai sindacati e dal governo a fine 2016, comprende anche la scuola. A sottolinearlo è Pino Turi Segretario Generale Uil Scuola, che spiega che l'intesa "ha già dato i primi esiti positivi, sia in termini di accordo politico di natura strategica con il Ministro Fedeli che aver consentito la sottoscrizione di un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale. La contrattazione si sta rivelando l’unico strumento utile e moderno per rimettere sui binari giusti il treno ormai deragliato della c.d. “buona scuola” e riprendere un filo di dialogo con il personale della scuola bruscamente interrotto". Ora però i sindacati attendono che la trattativa per il rinnovo dei contratti statali sia intrapresa al più presto all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

