PENSIONI/ Novità riforma 2017: Di Maio rilancia il reddito di cittadinanza

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DI MAIO RILANCIA IL REDDITO DI CITTADINANZA (OGGI, 3 FEBBRAIO) Luigi Di Maio ha pubblicato un post sul sito di Beppe Grillo in cui affronta il tema delle pensioni, non tanto per chiedere una riforma del sistema previdenziale. Il vicepresidente della Camera, infatti, ricorda che, complice anche la discontinuità contributiva, i giovani rischiano di andare in pensione molto tardi e con assegni di importo basso, come aveva già sottolineato in passato Tito Boeri. “In soldoni: un giovane disoccupato di oggi non mette un euro per la sua previdenza e quindi la sua pensione arriverà molto tardi”, scrive Di Maio, che poi accusa la classe politica: “Gli onorevoli in Parlamento di tutto questo se ne fregano perché si beccano una pensione di tutto rispetto a 65 anni per aver lavorato appena quattro anni e mezzo e si offendono pure se gli dici in faccia che è un vitalizio e un privilegio”. Per il rappresentante del Movimento 5 Stelle, “il reddito di cittadinanza deve essere la risposta per chi ora non ce la fa, in modo che abbia una base da cui ripartire. Ogni privilegio deve essere abolito”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI: DOBBIAMO DARE AI GIOVANI UNA PENSIONE DECOROSA (OGGI, 3 FEBBRAIO) Giuliano Poletti ha escluso nuovi interventi sulla riforma delle pensioni, ma questo non chiude totalmente la porta sugli interventi previdenziali che il Governo intende prendere. Il ministro del Lavoro ha infatti detto, durante l’audizione alla commissione Lavoro del Senato tenutasi ieri, che l’esecutivo intende “trovare forme di flessibilità per la possibilità che i giovani ricevano una pensione decorosa”. Di fatto, quindi, Poletti rilancia la “fase due” del confronto aperto alla fine dello scorso anno con i sindacati, in particolare perché l’entrata tardiva nel mondo del lavoro e le carriere contraddistinte oggi dalla discontinua possono portare a situazioni contributive non facili per i giovani. Resta da capire concretamente quali interventi verranno presi per riuscire a contrastare la futura povertà a cui molte persone rischiano di andare incontro una volta che andranno in pensione e si troveranno con assegni di importo piuttosto esiguo. Non resta che attendere la riapertura del tavolo Governo-sindacati sul tema.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'INPS "TOGLIE" FINO A 30 EURO AL MESE ALLE PENSIONI MINIME (OGGI, 3 FEBBRAIO) Nel dibattito sulla riforma delle pensioni è un tema che non viene affrontato mai, ma sulla vita di alcuni pensionati incide non poco. Infatti, spesso l’Inps eroga meno di quanto dovuto. Il Messaggero Veneto, nella sua edizione di Udine, stima che nel solo Friuli più di 131.000 persone potrebbero in effetti ricevere un assegno più basso di quanto spetterebbe loro. Questo anche per via del fatto che l’Inps non invia più a casa il modello Obis M, ovvero il “cedolino” delle pensionii, e le integrazioni al minimo e alcuni adeguamenti per diversi pensionati rischiano di saltare. A quanto pare “si tratta soprattutto di assegni familiari e quattordicesime mensilità non conteggiate”. Grazie al lavoro dei patronati c’è già chi è riuscito a recuperare quanto gli sarebbe spettato. In alcuni casi nelle pensioni mancano circa 20-30 euro: per un importo complessivo intorno ai 1.000 euro non si tratta di una cifra di poco conto.

