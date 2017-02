Concorsi pubblici 2017/ Cnr, ricercatori a tempo indeterminato: requisiti e scadenza (Ultime notizie oggi, 4 febbraio)

CONCORSI PUBBLICI 2017: BANDI CNR (ULTIMI NOTIZIE OGGI, 4 FEBBRAIO) - Bandi di concorsi pubblici 2017 sono stati pubblicati dal Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di primo ricercatore II livello professionale. I posti messi a concorso sono 39 nel Lazio. Si tratta di concorsi pubblici che si riferiscono ai piani triennali di attività relativi agli anni 2015-2017 e 2016-2018: Biomedicina cellulare e molecolare - numero posti due; Biomolecole e biomateriali per la salute - numero posti uno; Cambiamento globale - numero posti due; Chimica verde e processi sostenibili - numero posti uno; Agrotecnologie e biorisorse - numero posti uno; Fisiopatologia - numero posti due; Alimentazione - numero posti uno; Genetica - numero posti uno; Informatica - numero posti due; Ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni - numero posti due; Ingegneria industriale e civile - numero posti due; Innovazione nella società - numero posti uno; Innovazione per la cultura - numero posti due; La mente umana e la sua complessità - numero posti uno; Matematica applicata - numero posti uno; Materiali avanzati - numero posti due; Materiali innovativi, tecniche avanzate di caratterizzazione e modelling - numero posti due; Micro-nanoelettronica, sensoristica, micro-nanosistemi - numero posti due; Neuroscienze numero posti due; Osservazione della Terra - numero posti due; Ottica, fotonica, tecnologie atomiche e quantistiche - numero posti due; Rischi naturali e antropici e tecnologie per l'ambiente - numero posti due; Risorse naturali ed ecosistemi - numero posti due; Sistemi complessi, materia soffice, biofisica - numero posti uno.

Maggiori informazioni sul sito www.urp.cnr.it.

CONCORSI PUBBLICI 2017: ASSISTENTI DI VOLO RYANAIR (ULTIMI NOTIZIE OGGI, 4 FEBBRAIO) - Non solo concorsi pubblici 2017 negli enti. Anche la compagnia di volo Ryanair seleziona assistenti di volo in tutta Italia. La compagnia di volo low cost ha infatti annunciato che nei prossimi mesi creerà migliaia di posti di lavoro per personale di bordo, hostess, steward e piloti, anche in Italia. Le nuove assunzioni saranno curate da Crewlink, l’agenzia che si occupa del recruiting per Ryanair. Ecco quali sono le giornate già organizzate in varie città italiane: Napoli, 07 febbraio 2017; Roma, 08 febbraio 2017; Perugia, 09 febbraio 2017; Palermo, 15 febbraio 2017; Catania, 15 febbraio 2017; Genova, 15 febbraio 2017; Venezia, 15 febbraio 2017; Cagliari, 16 febbraio 2017; Milano Bergamo, 16 febbraio 2017; Lamezia, 17 febbraio 2017; Pisa, 22 febbraio 2017; Bologna, 22 febbraio 2017; Bari, 23 febbraio 2017; Napoli, 8 febbraio 2017; Roma, 01 marzo 2017; Venezia, 03 marzo 2017. Per potersi candidare è necessario possedere dei requisiti fisici e di cultura scolastica. Per maggiori informazioni sulle nuove assunzioni Ryanair clicca qui.

