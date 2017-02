Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Uil rivendica rispetto accordi (ultime notizie oggi, 4 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA UIL CHIEDE ANCORA RISPETTO ACCORDI (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - La Uil continua a rivendicare il rispetto dell'accordo sul rinnovo dei contratti statali. L'intesa politica è stata firmata lo scorso 30 ottobre dalla Uil e dagli altri due sindacati Cgil e Cisl e dal governo rappresentato dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia. Il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo, ha ribadito ieri la richiesta al governo riguardo al rinnovo dei contratti statali con il relativo aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. E lo ha fatto smentendo che nell'accordo siglato fossero contenute penalizzazioni per i lavoratori. "Secondo alcune indiscrezioni di stampa - spiega Foccillo - il ministero della Funzione Pubblica starebbe lavorando a una bozza di decreto sul testo unico che individuerebbe dei meccanismi di penalizzazione sul salario di produttività collettiva nel caso di aumento del tasso di assenteismo. Sempre secondo indiscrezioni, quest’ipotesi sarebbe addirittura già stata prevista nell'accordo del 30 novembre. Ciò non è vero ed anzi, se questo decreto fosse confermato, non potremmo considerarci un Paese civile. Non è possibile, infatti, che se è uno a sbagliare, poi siano puniti tutti gli altri".

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: UIL, "VALORIZZARE PROFESSIONALITA' LAVORATORI" (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali è "necessario valorizzare la professionalità dei lavoratori". E' quanto è stato scritto, ricorda la Uil, nella premessa dell'accordo che è stato siglato lo scorso 30 novembre dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e dal governo. "Noi rivendichiamo il rispetto dei contenuti dell'accordo del 30 novembre e vogliamo al più presto aprire i rinnovi dei contratti", ha sottolineato ieri il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo. Il sindacalista ha poi spiegato la posizione della Uil sull'assenteismo. Si tratta di dati che "andrebbero chiariti, una volta per tutte, per rispondere ai polveroni. Nel pubblico, lo certifica l'INPS, non ci sono differenze con il privato, se non per qualche percentuale in meno nel pubblico. E allora di che cosa parliamo? Noi non vogliamo difendere chi sbaglia, ma non possiamo accettare che si colpiscano tutti. Nel pubblico ci sono tantissimi dipendenti che fanno funzionare gli uffici ogni giorno. È ora di finirla con questi atteggiamenti. Bisogna aprire formalmente la discussione per porre fine alle veline".

