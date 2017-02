Pensioni 2017 / Pagamento, date e calendario: erogazione anche al sabato (Inps news, oggi 4 febbraio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: EROGAZIONI ANCHE AL SABATO (OGGI 4 FEBBRAIO, ULTIME NOTIZIE) - Prosegue in questo inizio di febbraio il Pagamento delle Pensioni 2017 per tutti gli ex lavoratori italiani che secondo le consuete modalità di riscossione, da tre giorni hanno cominciato ad affollare gli sportelli bancari e le Poste Italiane per riscuotere i propri assegni pensionistici dovuti. Ricordiamo che proprio da questo mese di febbraio in avanti e fino a fine anno, come previsto dal Decreto Milleproroghe, la pensione sarà sempre erogata il primo giorno “bancabile” del mese e non il secondo come invece avverrà a partire dal 2018, sempre per decreto governativo. Secondo una nota, l’Inps ha fatto sapere che la novità riguarda tutti i pagamenti di trattamenti previdenziali: «dalle pensioni ordinarie alle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, alle rendite vitalizie erogate dall'Inail». Ricordiamo inoltre che i pagamenti delle pensioni per questo 2017 saranno accreditate anche di sabato, ovviamente alle Poste e nelle (poche) sedi bancarie in cui sono erogati servizi di cassa al sabato mattina. Per cui oggi è il giorno adatto per poter andare a ritirare l’assegno, visto che le code sono certamente minori in tutti gli sportelli Poste e in quelle banche che compiono servizi di cassa al sabato mattina.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: I PROSSIMI APPUNTAMENTI INPS (OGGI 4 FEBBRAIO, ULTIME NOTIZIE) - Si chiude la prima settimana di pagamento pensioni per il febbraio 2017: l’erogazione Inps scattata il primo giorno bancabile, ovvero mercoledì 1 febbraio, al momento non ha generato gli tessi problemi sorti ad inizio anno quando per molti pensionati la norma introdotta dal governo in extremis nel Decreto Milleproroghe aveva cambiato l’iter modificato solo qualche mese prima sempre con decreto Inps. Come abbiamo visto in questo inizio 2017, tale decreto del Governo ha stabilito una novità sul pagamento pensioni dell’Inps, in termini sostanzialmente di Calendario: ha congelato il Decreto Pensioni del maggio 2015 dove si stabilisca il pagamento per poste e banche al secondo giorno “bancabile”. Su richiesta invece dell’Inps, per questo 2017 ancora, si rimane alle origini con i pagamenti, tranne per questo gennaio, al primo giorno bancabile disponibile. Ecco cosa dice, nel dettaglio, l’articolo 6, quello specifico sul pagamento pensioni contenuto nel Decreto Milleproroghe approvato a fine dicembre dal governo Gentiloni. «Al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Ecco dunque l’elenco completo per i pagamenti dei prossimo mesi, il calendario con tutte le date del 2017: Marzo - Mercoledì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Aprile - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Maggio - Martedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Giugno - Giovedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Luglio - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Agosto - Martedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Settembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Ottobre - Lunedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Novembre - Giovedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Dicembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche.

© Riproduzione Riservata.