RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ape, Opzione donne, “L’allarme” dei patronati sugli errori dell’Inps (ultime notizie live e news oggi 4 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ALLARME DEI PATRONATI SUGLI ERRORI DELL’INPS (OGGI, 4 FEBBRAIO) I sindacati hanno lottato molto per la riforma delle pensioni varata con la Legge di stabilità e oggi chiedono ancora di potersi confrontare con il Governo per la cosiddetta “fase due”. E a quanto pare Giuliano Poletti li accontenterà. Tuttavia questa non l’unica “battaglia” che le organizzazioni sindacali portano avanti. Infatti, i patronati da tempo stanno riuscendo a far ottenere ai pensionati più di quello che l’Inps eroga loro. E ciò capita, a quanto pare, con gli assegni di importo più basso, che non superano i 1.200 euro. Poiché l’Inps non provvede più all’invio del modello Obis M, i pensionati non sono più in grado di vedere esattamente mediante quali calcoli si arriva alla determinazione dell’importo del suo assegno mensile. Fortunatamente i patronati hanno avviato delle campagne informative, aiutando così diversi italiani a scoprire che l’Istituto nazionale di previdenza sociale aveva commesso degli errori di calcolo.

Che nella maggioranza dei casi, hanno fatto sapere i patronati, riguardano gli assegni familiari che non vengono accreditati oppure le quattordicesime che vengono ridotte. Secondo quanto riporta primapaginanews.it, ogni pensionato “rischia di non vedersi accreditata una cifra compresa tra i 20 e i 30 euro al mese”. I patronati invitano quindi i pensionati a far verificare gratuitamente il proprio Obis M, che può essere scaricato dal sito dell’Inps. Ovviamente occorre essere registrati per poter accedere a questo documento, ma ormai sono molti i pensionati che si sono “attrezzati”, dato che anche la Certificazione unica non viene più spedita a casa, ma deve essere scaricata dalla propria area personale del sito Inps.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI: L'APE SOCIAL NON È DA COMPUTARE NELLA SPESA PREVIDENZIALE. Giuliano Poletti ha voluto tranquillizzare i senatori della commissione Lavoro e anche gli italiani, spiegando che con la riforma delle pensioni non si sono messi a rischio i conti pubblici. "Con gli interventi realizzati a partire dal 1992, sul versante previdenziale si è lavorato con la finalità di creare un sistema stabile e duraturo e gestibile dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici”, ha detto il ministro del Lavoro in audizione alla Commissione sopra citata. Poletti ha aggiunto che l’Ape social non è un intervento “classicamente previdenziale, ma interviene sul sistema sociale”. Perciò, “non è corretto doverla computare nella spesa previdenziale”. In questo modo così il ministro di fatto replica a Tito Boeri e alle sue dichiarazioni sui costi degli interventi previdenziali in Legge di stabilità. Rispetto ai quali Poletti ha ricordato che “anche a fronte di un dialogo con le parti sociali, si e' deciso di intervenire su questo settore con finalità e obiettivi precisi che toccano il tema dell’equità, della sostenibilità e della flessibilità”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DI MAIO RILANCIA IL REDDITO DI CITTADINANZA. Luigi Di Maio ha pubblicato un post sul sito di Beppe Grillo in cui affronta il tema delle pensioni, non tanto per chiedere una riforma del sistema previdenziale. Il vicepresidente della Camera, infatti, ricorda che, complice anche la discontinuità contributiva, i giovani rischiano di andare in pensione molto tardi e con assegni di importo basso, come aveva già sottolineato in passato Tito Boeri. “In soldoni: un giovane disoccupato di oggi non mette un euro per la sua previdenza e quindi la sua pensione arriverà molto tardi”, scrive Di Maio, che poi accusa la classe politica: “Gli onorevoli in Parlamento di tutto questo se ne fregano perché si beccano una pensione di tutto rispetto a 65 anni per aver lavorato appena quattro anni e mezzo e si offendono pure se gli dici in faccia che è un vitalizio e un privilegio”. Per il rappresentante del Movimento 5 Stelle, “il reddito di cittadinanza deve essere la risposta per chi ora non ce la fa, in modo che abbia una base da cui ripartire. Ogni privilegio deve essere abolito”.

