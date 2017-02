RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Sacconi propone un’altra forma di flessibilità (ultime notizie live e news oggi 5 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SACCONI PROPONE UN’ALTRA FORMA DI FLESSIBILITÀ (OGGI, 5 FEBBRAIO) Con la sua audizione in commissione Lavoro del Senato, Giuliano Poletti ha dato una risposta piuttosto esauriente alla critiche di Tito Boeri alla riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità. Il Presidente dell’Inps, infatti, riteneva che aumentasse troppo il debito implicito. Tuttavia il ministro del Lavoro ha spiegato le sue ragioni, segnalando tra le altre cose che l’Ape social non andrebbe conteggiata tra gli interventi previdenziali, bensì assistenziali. Maurizio Sacconi ha quindi riconosciuto a Poletti di aver fornito un chiarimento importante. Soprattutto perché ha dichiarato che la riforma delle pensioni non subirà modifiche, ben inteso al ribasso. Di fatto gli interventi saranno quelli descritti nella Legge di stabilità, anche se per l’Ape bisognerà attendere i decreti attuativi necessari a farlo partire per tempo a maggio. Anche su questo, in ogni caso, il ministro ha dato ampie garanzie sul fatto che non ci saranno ritardi. Sacconi, tuttavia, fa notare che tra gli interventi della riforma delle pensioni manca qualcosa.

“Rimane peraltro assente uno strumento di uscita anticipata dal mercato del lavoro nel quadro di ristrutturazioni produttive in quanto la soluzione del part-time e quella a totale carico dell’impresa non sono state utilizzate se non in pochissimi casi da ex aziende pubbliche”, ha infatti scritto l’ex ministro sul blog dell’Associazione amici di Marco Biagi. Sacconi ha anche specificato di cosa c’è bisogno: di “una misura che garantisca la continuità dell’ultimo reddito e dei relativi contributi negli ultimi anni che precedono la pensione distribuendone gli oneri tra datori di lavoro e Stato”. In questo modo, ha aggiunto, sarà possibile avere flessibilità pensionistica senza costi particolarmente onerosi per le casse dello Stato.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SIMONETTI (LEGA NORD): VA CANCELLETA LA LEGGE FORNERO La riforma delle pensioni non soddisfa tutti. E la Lega Nord non nasconde che avrebbe in mente un intervento molto più coraggioso sul sistema previdenziale italiano. Roberto Simonetti, Segretario della commissione Lavoro della Camera, è in particolare convinto che bisogna fare in modo che i lavoratori possano andare in pensione un po’ prima e che i giovani, il cui numero di disoccupati è in aumento, avessero delle occasioni per entrare nelle aziende. “La vera riforma delle pensioni che doveva essere fatta, cioè cancellare la Legge Fornero, non è stata fatta”, ha spiegato Simonetti. Il risultato, ha aggiunto, è che la disoccupazione giovanile supera il 40% e ci sono lavoratori che dopo 40 anni di contributi non possono ancora lasciare il loro posto perché non avrebbero diritto alla pensione. In passato la Lega Nord aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo della Legge Fornero, che era stato però dichiarato inammissibile.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA SFIDA DI ENRICO ROSSI A RENZI La riforma delle pensioni diventa uno terreni di scontro per la conquista della leadership del Partito democratico. Enrico Rossi, Governatore della Toscana che ha già dato la sua disponibilità a correre per la segreteria, in un convegno a Taranto ha evidenziato che “è tempo di una svolta profonda nel Partito democratico”. “Io faccio una proposta fortemente identificata. A sinistra penso sia d’attualità proporre le idee, le idealità del socialismo, i riferimenti sociali che una forza di sinistra che si ispira al socialismo deve avere, cioè la parte più debole della società, i giovani, i precari, le pensioni minime, i lavoratori dipendenti che hanno perso i diritti, i ceti medi che sono in difficoltà”, ha detto Rossi secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Parole che sembrano bocciare quanto fatto nella Legge di stabilità a sostegno delle pensioni più basse, ovvero l’aumento della no tax area e delle quattordicesime. Vedremo se dall’ala renziana del Pd arriverà qualche replica a Rossi.

