CONCORSI PUBBLICI 2017: GUARDIA DI FINANZA, 55 ALLIEVI UFFICIALI, SCADENZA E REQUISITI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Ci sono importanti novità nell'ambito dei concorsi pubblici: la Guardia di Finanza ne ha indetto uno per 55 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale al primo anno del 117° corso dell'Accademia per l'anno accademico 2017/2018. Chi può iscriversi a questo concorso che scadrà il 6 marzo? I Sovrintendenti e Ispettori del Corpo in servizio, purché non siano nati in data non precedente al primo gennaio dell'anno 1989, non siano stati considerati non idonei all'avanzamento professionale o siano riusciti in seguito ad aver acquisito una valutazione di idoneità con almeno 5 anni dalla comunicazione di non idoneità. Inoltre, possono aderire a questo bando di concorso pubblici i cittadini italiani che sono nati fra il primo gennaio 1995 e il primo gennaio 2000, estremi compresi, purché siano possessori dei diritti civili e politici, non siano mai stati allontanati o licenziati da amministrazioni pubbliche, non abbiano mai svolto attività come obiettori di coscienza, non siano detentori di carichi pendenti e abbiano una condotta incensurabile.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO DI CONCORSO (da Gazzetta Ufficiale).

CONCORSI PUBBLICI 2017: GUARDIA DI FINANZA, 55 ALLIEVI UFFICIALI, SCADENZA E REQUISITI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017). LE PROVE - Chi vuole iscriversi al concorso pubblico di Guardia di Finanza per i 55 posti da Allievi Ufficiali del Ruolo Normale deve aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o essere capaci di acquisirlo nel corso dell'anno 2016/2017. Nel bando di concorso non sono precisati solo i requisiti, ma anche le varie tappe per superarlo. Infatti, è precisato che l'iter prevede un test preliminare logico-matematico e culturale, un esame scritto di cultura generale, prove di preparazione fisica, controllo psicofisico e attitudinale e tre test orali. Sono previsti esami opzionali di informatica, lingua straniera e un esame medico di incorporamento. La domanda di ammissione va compilata e mandata esclusivamente per via telematica attraverso il portale della Guardia di Finanza (clicca qui per il link), accedendo alla sezione "Concorsi online". La scadenza per l'iscrizione al concorso pubblico è lunedì 6 marzo 2017.

