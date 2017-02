CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi dipendenti pubblici e rinnovo: decalogo licenziamenti PA e visite fiscali (ultime notizie, oggi 6 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, SVOLTA SULLE VISITE FISCALI (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Metà febbraio si avvicina e il decreto del ministro Madia sui contratti statali, sul rinnovo del settore pubblico e sulle nuove regole per i licenziamenti all’interno della Pubblica Amministrazione. Il decalogo annunciato dal ministero della Pubblica Amministrazione vedrà nuove norme e una generale stretta molto dura, sulla carta, sui cosiddetti “furbetti” del cartellino che nelle amministrazioni stanno da anni generando autentici scandali e soprusi verso gli onesti lavoratori della Pubblica Amministrazione, la maggiorate. Oltre al fattore licenziamenti e a quello annoso del rinnovo per i contratti statali - la trattativa con i sindacati ancora non decolla e le misure si attendono a giorni per ratificare quanto avvenuto già lo scorso 30 novembre 2016 - un terzo punto sembra invece essere inserito nel decreto Madia e riguarda le visite fiscali in malattia. «Un polo unico della medicina fiscale in capo all'Inps, che si occuperà di statali e non solo di privati. Nel decreto Madia sarà sancita la novità, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia degli accertamenti grazie al 'cervellone' informatico dell'Inps, che permette di fare verifiche mirate. Dovrebbe essere assicurata anche la continuità professionale per i medici iscritti alle liste speciali. Ci dovrebbe poi essere la possibilità di condurre accertamenti ripetuti. Dovrebbero inoltre essere armonizzate le fasce orarie di reperibilità», riportano le indiscrezioni di Rai News.

CONTRATTI STATALI, DECRETO MADIA SU LICENZIAMENTO “FURBETTI” (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Arrivano le novità del decreto Madia sui contratti statali e soprattutto sul tanto chiacchierato “decalogo” contro le situazioni da “alert” per possibili licenziamenti all’interno della Pubblica Amministrazione. Si avvicina la data di metà febbraio quando il decreto del Ministro PA verrà licenziato dal Consiglio dei Ministri e crescono le indiscrezioni sul contenuto del testo. Tra tutti il decalogo per i licenziamenti dei furbetti del cartellino e simili è certamente la stretta più importante: «L'elenco precisa le situazioni 'a rischio', esplicitandole, tra cui le gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento (accettare regali costosi, abusare dell'auto di rappresentanza). Nel decreto, previsto per metà febbraio, dovrebbe anche essere stabilito che in caso di procedura ordinaria entro tre mesi, non più quattro, l'azione deve essere conclusa. Resta fermo il licenziamento sprint, di 30 giorni, per il furbetto del cartellino, che dovrebbe essere esteso a tutte le forme illecite che portano a licenziamento accertate in flagranza», riporta l’indiscrezione di Ansa. Sanzioni però non solo per i lavoratori Pa “furbetti” ma anche per i dirigenti che non si accorgono o peggio si “girano dall’altra parte” compiendo dunque illecito.

