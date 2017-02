RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Inps, i conti sulle unioni civili in Italia (ultime notizie live e news, oggi 6 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, I CONTI SULLE UNIONI CIVILI IN ITALIA (OGGI, 6 FEBBRAIO) Come noto, la legge sulle unioni civili in Italia rappresenta una piccola riforma delle pensioni, dal momento che, come ha chiarito anche l’Inps con un apposito messaggio, ciascuno dei componenti dell’unione viene parificato al coniuge di un matrimonio per quel che riguarda il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. In buona sostanza, anche per le unioni civili varranno le regole sulla reversibilità delle pensioni. Dunque, come ricorda Il Sole 24 Ore, è importante riuscire a capire quale potrebbe essere la platea dei beneficiari di queste nuove prestazioni. Secondo i dati del censimento Istat condotto nel 2011, le coppie omosessuali in Italia erano poco più di 7.500. Tuttavia lo stesso Istituto nazionale di statistica ha detto che si tratta di un dato che potrebbe essere sottostimato, in virtù del fatto che tiene conto solamente di quelle coppie che hanno deciso di dichiarare il loro status.

Per questo l’Inps ipotizza, partendo dai dati demografici di altri paesi europei come la Germania, che ha una legge simile a quella italiana, che entro il 2033 saranno 50.000 le coppie omosessuali nel nostro Paese. Ciò premesso, Il Sole 24 Ore ricorda che le pensioni di reversibilità sono pari al 60% dell’importo della persona deceduta e, nel caso siano determinate con il metodo contributivo, non comportano l’integrazione al minimo. Bisogna poi tenere conto che in caso si abbiano dei redditi, l’importo della pensione di reversibilità può subire decurtazioni (fino al 50%).

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SACCONI PROPONE UN’ALTRA FORMA DI FLESSIBILITÀ. Con la sua audizione in commissione Lavoro del Senato, Giuliano Poletti ha dato una risposta piuttosto esauriente alla critiche di Tito Boeri alla riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità. Il Presidente dell’Inps, infatti, riteneva che aumentasse troppo il debito implicito. Tuttavia il ministro del Lavoro ha spiegato le sue ragioni, segnalando tra le altre cose che l’Ape social non andrebbe conteggiata tra gli interventi previdenziali, bensì assistenziali. Maurizio Sacconi ha quindi riconosciuto a Poletti di aver fornito un chiarimento importante. Soprattutto perché ha dichiarato che la riforma delle pensioni non subirà modifiche, ben inteso al ribasso. Di fatto gli interventi saranno quelli descritti nella Legge di stabilità, anche se per l’Ape bisognerà attendere i decreti attuativi necessari a farlo partire per tempo a maggio. Anche su questo, in ogni caso, il ministro ha dato ampie garanzie sul fatto che non ci saranno ritardi.

Sacconi, tuttavia, fa notare che tra gli interventi della riforma delle pensioni manca qualcosa. “Rimane peraltro assente uno strumento di uscita anticipata dal mercato del lavoro nel quadro di ristrutturazioni produttive in quanto la soluzione del part-time e quella a totale carico dell’impresa non sono state utilizzate se non in pochissimi casi da ex aziende pubbliche”, ha infatti scritto l’ex ministro sul blog dell’Associazione amici di Marco Biagi. Sacconi ha anche specificato di cosa c’è bisogno: di “una misura che garantisca la continuità dell’ultimo reddito e dei relativi contributi negli ultimi anni che precedono la pensione distribuendone gli oneri tra datori di lavoro e Stato”. In questo modo, ha aggiunto, sarà possibile avere flessibilità pensionistica senza costi particolarmente onerosi per le casse dello Stato.

