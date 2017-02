BANDO ATA 2017 / Concorsi Pubblici: 10mila assunzioni bidelli e assistenti, i due modelli di domanda (oggi, 7 febbraio)

BANDO ATA 2017, CONCORSI PUBBLICI: LE ASSUNZIONI E I PROFILI SELEZIONATI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 FEBBRAIO) - Dovrebbero mancare pochi giorni alla pubblicazione del Bando Ata 2017, la cui uscita è attesa per questo mese di febbraio. Si tratta di uno dei concorsi pubblici tra i più attesi di quest'anno ed è stato lanciato dal Governo gli ultimi mesi del 2016 e inserito all’interno della Legge di Stabilità. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato il concorso per un totale complessivo di 10.801 posti per l’anno scolastico 2016/2017, compresi anche i 507 accantonamenti (sui profili di DSGA, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) per il personale soprannumerario delle province. Dunque i posti saranno suddivisi così: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere. Il Bando Ata non riguarda quindi solo gli Ausiliari Tecnici Amministrativi, i cosiddetti bidelli, ma anche varie figure di assistenti. Varie le novità del Bando Ata 2017: avrà cadenza triennale e i candidati potranno accedere se in possesso dei titoli di studio richiesti per i singoli profili e ci sarà l’aumento di punteggio per tutti i possessori della Nuova Ecdl.

BANDO ATA 2017, CONCORSI PUBBLICI: I DUE MODELLI DI DOMANDE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 FEBBRAIO) - Per quanto riguarda l’iscrizione al Bando Ata 2017, è ovvio che tutti i dettagli e i reali requisiti verranno ultimati con la presentazione in Gazzetta Ufficiale del decreto governativo che lancia l’apertura del concorso pubblico per bidelli e assistenti nel mondo scuola. Tra le novità ci sarà quella della nuova formula della domanda d’iscrizione presente in due modalità decise dal Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le modalità saranno disponibili non appena il bando di concorso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Chi vorrà essere ammesso alle nuove graduatorie Ata per il bando pubblico, dovrà compilare questi due modelli di domanda: modello D1, da presentare nella scuola scelta della Provincia in cui si vuol prestare servizio ma solo se ci si sta iscrivendo per la prima volta alle graduatorie ATA; modello D2, da presentare soltanto sa parte di chi vuole aggiornale o confermare il proprio profilo o punteggio relativo al triennio precedente.

