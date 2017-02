RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ape social e lavoratori precoci, Cgil chiede un confronto (ultime notizie live e news oggi 7 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GHISELLI (CGIL) CHIEDE CONFRONTO SU APE SOCIAL E LAVORATORI PRECOCI (OGGI, 7 FEBBRAIO) Per meglio gestire le misure previste dalla riforma delle pensioni, in particolare l’Ape social e gli interventi a favore dei lavoratori precoci, occorre riaprire il confronto tra Governo e sindacati. Se ne dice convinto Roberto Ghiselli, secondo cui si eviterebbero in questo modo “altri interventi sbagliati o poco efficaci, come per esempio quelli sul part-time agevolato”. In questo senso, secondo il Segretario confederale della Cgil, l’Ape volontario potrebbe essere un nuovo flop, visto che “non saranno tanti i lavoratori disposti ad indebitarsi con un mutuo oneroso per poter anticipare l'età di pensione”. Ghiselli evidenzia poi che i decreti attuativi in arrivo entro la fine del mese “dovranno consentire l'individuazione puntuale della platea a cui rivolgere gli interventi e fissare delle procedure semplici che permettano un agevole accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori, senza slittamenti nella decorrenza rispetto al previsto mese di maggio”.

Di fatto quindi la Cgil torna a mostrare il suo scetticismo sull’Ape volontario e a chiedere delle modifiche per l’Ape social. Resta da vedere se il Governo sarà disposto a rivedere questa misura di pensionamento anticipato. Non è ben chiaro, invece, cosa la Cgil voglia ottenere riguardo le misure sui lavoratori precoci. Non sembra infatti possibile, almeno per quel che l’esecutivo ha lasciato intendere finora, approvare la Quota 41 per tutti. Al più si potrebbe quindi ampliare la platea dei potenziali beneficiari di questa misura. Ghiselli ha poi anche chiesto al Governo di avviare la cosiddetta fase due “per affrontare anche il tema della pensione di garanzia per i giovani e per i lavori poveri o discontinui, la flessibilità in uscita tenendo conto della diversa aspettativa di vita, una diversa rivalutazione delle pensioni in essere”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PREPENSIONAMENTO DEI BANCARI NON VA GIÙ AI LAVORATORI PRECOCI (OGGI, 6 FEBBRAIO) Tra i lavoratori precoci c’è parecchia rabbia. Infatti solamente pochi di loro potranno accedere alla pensione dopo 41 anni di contributi grazie alle norme inserite nella riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità. Eppure stanno notando che a qualche categoria vengono concessi dei vantaggi che sembrano “discriminatori”. I bancari, infatti, potranno avere un prepensionamento fino a 7 anni. Sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” c’è quindi chi si lamenta. Non tanto ovviamente di chi lavora in banca, ma del sistema che rende possibile un trattamento così impari tra lavoratori. Di fatto ci saranno persone che potranno andare in pensione con un anticipo piuttosto importante, mentre chi lavora da più di 40 anni non potrà farlo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ATTESA PER LE PAROLE DI CESARE DAMIANO (OGGI, 6 FEBBRAIO) Questa sera Cesare Damiano parteciperà a un incontro al circolo Pd di Roma Esquilino, dove parlerà principalmente di lavoro. Insieme a lui, parlerà anche Marco Bentivogli, Segretario generale della Fim-Cisl. Tutto questo fa pensare che il tema della riforma delle pensioni non verrà trattato, come invece avvenuto diffusamente in passato, dall’ex ministro del Lavoro. Tuttavia negli ultimi giorni sembra essersi riacceso il dibattito sul rapporto tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile, con un rapporto che alcuni vedono diretto tra l’una e l’altra. E anche Damiano era dell’idea che introdurre la flessibilità pensionistica avrebbe contribuito a creare maggiori opportunità di lavoro per i giovani. Vedremo se magari oggi riprenderà questo tema, visto che sarebbe in ogni caso collegato alle possibilità di crescita di posti di lavoro.

© Riproduzione Riservata.