CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Cisl, “in 5 anni redditi reali -7%” (ultime notizie oggi 8 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, L'ANALISI DELLA CISL (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Continua il botta e risposta a distanza sui contratti statali e sul loro rinnovo che è fermo da sette anni. Le parti sociali chiedono che il governo faccia parttire la trattativa all'Aran dopo che è stata firmata l'intesa politica, lo scorso 30 novembre, per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La Cisl, come riporta ildiariodellavoro.it, sottolinea che con il blocco dei contratti statali in 5 anni i redditi reali sono scesi del 7%. E' questo uno dei dati di una ricerca della Cisl, che ha elaborato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2015 di lavoratori dipendenti e pensionati che lo scorso anno si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale: è stata infatti rilevata una contrazione del reddito reale di oltre 7 punti percentuali dal 2010 al 2015. Se si guarda ai dati dei "soli quadri, impiegati e operai si evince come, in termini reali, i dipendenti del comparto pubblico nel 2015 si ritrovino un reddito pari al 92,7-92,8% rispetto a quello del 2010. I dipendenti del manifatturiero, invece, un reddito pari al 104,8% rispetto a quello 2010. Quelli dell'edilizia un reddito pari al 101,6% rispetto a quello 2010".

CONTRATTI STATALI, I 'FURBETTI DEL CARTELLINO' (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Anche la Uil contesta al governo i ritardi nell'iter che deve portare al rinnovo dei contratti statali. Il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo, si chiede che cosa si stia aspettando per quanto riguarda l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici fermi dal 2009. Inoltre rivendica il contenuto dell'accordo del 30 novembre scorso, auspicando che quei contenuti siano inseriti nel Testo Unico e nella direttiva da inviare all'Aran. Il sindacalista sottolinea poi, riguardo alla lotta ai 'furbetti del cartellino': "Non vogliamo difendere chi sbaglia, ma è inaccettabile che tutto si concentri solo su questi aspetti. In questo Paese, prima si ringraziano quei dipendenti pubblici - come vigili del fuoco, forze di polizia, medici, infermieri, insegnanti, etc. - che lavorano quotidianamente a servizio del Paese, che si danno da fare, senza tregua, per salvare vite umane nelle tante tragedie che hanno colpito l'Italia e, poi, quegli stessi lavoratori pubblici vengono offesi da campagne di odio. Si rispettino la loro professionalità e dignità di lavoratori".

© Riproduzione Riservata.