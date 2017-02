RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Il messaggio dei lavoratori precoci per Giuliano Poletti (ultime notizie live e news oggi 8 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL MESSAGGIO DEI LAVORATORI PRECOCI PER GIULIANO POLETTI (OGGI, 8 FEBBRAIO) Sperando che un cambiamento nella riforma delle pensioni possa favorire anche chi come lui lavora da quando è giovane, ma ancora non vede vicina la quiescenza, uno dei lavoratori precoci ha deciso di scrivere una lettera a Giuliano Poletti, spiegando in particolare il perché dell’avversione al prepensionamento di sette anni di lavoratori del settore bancario. “Se questa possibilità fosse finanziata solo dal loro fondo speciale per i prepensionamenti avrei da ridire soltanto che con 35 anni di contributi, o poco più, i bancari potrebbero andare in pensione e riceverla dall’Inps, ma lo Stato sta contribuendo a questo con circa 650 milioni di euro. Quindi ancora una volta saranno i nostri soldi che andranno a beneficio delle banche e dei bancari”, scrive Andrea detto Il Toscano mettendo in copi anche Cesare Damiano e Tito Boeri. Al ministro del Lavoro arriva quindi un consiglio: “Mi permetto di suggerirle di vedere fin da ora cosa sarà scritto nei decreti attuativi di Maggio, chiedendo espressamente di allargare la platea dei 41 anni senza penalizzazioni e senza vincoli di età. Questo chiaramente non ha il carattere di ultimatum, ma di un serio consiglio”. Il perché è presto detto: molti lavoratori precoci sono esasperati e il loro malcontento potrebbe non trovare più sfogo in forme di protesta “urbane”. In questo senso Andrea avvisa anche il ministro che i lavoratori precoci torneranno in piazza a Roma. Chissà se per allora ci saranno state delle novità positive per chi da tempo chiede di poter accedere alle pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica e senza penalizzazioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PREPENSIONAMENTO DEI BANCARI NON VA GIÙ AI LAVORATORI PRECOCI (OGGI) Tra i lavoratori precoci c’è parecchia rabbia. Infatti solamente pochi di loro potranno accedere alla pensione dopo 41 anni di contributi grazie alle norme inserite nella riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità. Eppure stanno notando che a qualche categoria vengono concessi dei vantaggi che sembrano “discriminatori”. I bancari, infatti, potranno avere un prepensionamento fino a 7 anni. Sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” c’è quindi chi si lamenta. Non tanto ovviamente di chi lavora in banca, ma del sistema che rende possibile un trattamento così impari tra lavoratori. Di fatto ci saranno persone che potranno andare in pensione con un anticipo piuttosto importante, mentre chi lavora da più di 40 anni non potrà farlo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. AUMENTANO I PENSIONATI CHE SI TRASFERISCONO ALL'ESTERO (OGGI) Tito Boeri, tra le sue proposte di riforma delle pensioni, ha toccato in passato un tema che sembra diventare sempre più importante. Il Presidente dell’Inps, infatti, aveva segnalato come i pensionati che si trasferivano all’estero spesso utilizzavano sistemi impositivi più favorevole, trovandosi così con più soldi in tasca. Per questo era forse il caso di andare a “tagliare” le pensioni degli italiani all’estero. C’è da dire che Boeri non ha più ripreso recentemente questa sua proposta, ma il numero dei pensionati che lasciano il nostro Paese è in crescita. E anche Quinta colonna, nella puntata in onda questa sera, se ne occuperà, raccontando le storie di chi ha scelto di lasciare l’Italia per avere un maggior potere d’acquisto dalla propria pensione, che nel nostro Paese non sarebbe invece bastata a trascorrere una terza età serena.

