SCIOPERO AEREI / Oggi, 8 gennaio 2017: Meridiana a Olbia: orari e info

SCIOPERO AEREI OGGI 8 GENNAIO 2017, PERSONALE MERIDIANA A OLBIA: ORARI E INFO - Prosegue lo sciopero aerei oggi 8 gennaio 2017. A protestare è il personale della società Meridiana Maintenance che, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito, si asterrà dal lavoro per 8 ore. Lo sciopero aerei si svolgerà negli orari compresi tra le 10.00 e le 18.00: si tratta dell'astensione dagli straordinari iniziata lo scorso 1 febbraio e che andrà avanti fino al prossimo 2 marzo. Durante le ore di stop potrebbero comunque esserci ripercussioni negative per quanto riguarda gli spostamenti dei passeggeri da e per la Sardegna. Lo sciopero dei dipendenti della compagnia aerea Meridiana Maintenance è stato indetto dall’organizzazione sindacale Cobas Lavoro Privato e, dalla rilevanza aziendale, avrà ripercussioni sulla provincia di Olbia-Tempio in Sardegna. A tutti coloro che si dovessero mettere in viaggio è consigliato di consultare, prima di partire, lo stato del proprio volo, per evitare il più possibile disagi durante le ore di sciopero.

© Riproduzione Riservata.