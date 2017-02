RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Gli italiani bocciano Gentiloni e Renzi (ultime notizie live e news oggi 9 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GLI ITALIANI BOCCIANO GENTILONI E RENZI (OGGI, 9 FEBBRAIO) Sulla riforma delle pensioni gli italiani non nutrono una grande fiducia nel Governo Gentiloni. Lo mette in luce un sondaggio di Ipsos realizzato per la trasmissione diMartedì, da cui risulta che il 55% degli intervistati ritiene che il nuovo esecutivo non farà meglio del precedente su questo tema, contro il 23% che si dice invece convinto del contrario. Il 22% di indecisi è pure un segnale poco incoraggiante, ma in ogni caso questi dati non devono far sorridere troppo Renzi, perché a una domanda specifica sull’operato del suo Governo in materia di pensioni, ben il 64% ritiene che non abbia agito bene, contro il 21% invece positivo su quanto fatto. Eppure con la Legge di bilancio sono arrivate misure a favore delle pensioni più basse, come l’aumento della quattordicesima e della no tax area.

Forse a non piacere è stata la scelta dell’Ape o comunque di una forma di flessibilità pensionistica che è stata inferiore alle aspettative trasmesse dallo stesso ex Premier durante tutto lo scorso anno: la Legge Fornero, infatti, resta intatta e la pensione anticipata comporta una penalizzazione, tranne che per alcune categorie di cittadini. Una cosa interessante che emerge da questo sondaggio è che gli italiani sembrano essere d’accordo con Tito Boeri sull’aumento delle quattordicesime, che secondo il Presidente dell’Inps, potrà avvantaggiare anche chi ha redditi alti. I 52% degli intervistati ritiene infatti che sia stata una misura ingiusta, mentre per il 35% è stato un atto importante verso i pensionati. A quanto pare quindi sono forse più importanti le misure che si adottano verso chi ancora deve andare in pensione rispetto a quelle per chi un assegno comunque lo ha già.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SALVINI: VOTEREI DOMANI LA PROPOSTA DI LEGGE DAMIANO (OGGI) Matteo Salvini è stato ospite de L’aria che tira, la trasmissione di La 7 condotta da Myrta Merlino, la quale ha chiesto al Segretario federale della Lega Nord come cambierebbe la riforma delle pensioni targata Fornero. Il numero uno del Carroccio ha approfittato del fatto che poco prima in studio fosse stato ospite Cesare Damiano per dire che voterebbe domani mattina la sua proposta di legge sulle pensioni, nonostante l’abbia fatta una parte politica opposta alla sua. Questo perché, ha detto, “sono stufo di incontrare uomini e donne di 63, 64, 65 e 66 anni che smadonnano perché stanno morendo sul posto di lavoro. Uno ha diritto di godersi la sua pensione e i suoi 40 anni di contributi prima che gli si scavi la fossa. Per me è immorale andare in pensione a 66 anni”. Anche in passato Salvini si era speso a favore della proposta di legge Damiano, che non è stata però mai sottoposta al voto del Parlamento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CAPONE (UGL): STOP SACRIFICI PER I PENSIONATI (OGGI) Negli ultimi giorni lo spread tra Btp e Bund è tornato a salire, non certo ai livelli del 2011, ma riportando comunque alla mente di alcuni italiani quel periodo. Secondo Francesco Paolo Capone, di fronte a questa situazione non sono però sufficienti le rassicurazioni di Pier Carlo Padoan, “che solo fino a quale settimana fa negava la necessità di una manovra correttiva". Lavoratori, pensionati, famiglie e disoccupati, ha aggiunto il Segretario generale dell’Ugl, "sono davvero esausti sia per le condizioni in cui continuano a vivere dal 2011 a oggi, sia per le continue ‘manipolazioni’ di un sistema che ha saputo solo cancellare diritti e drenare risorse economiche del ceto medio nonché ridimensionare la sovranità di un popolo”. C’è insomma chi non dimentica che nel 2011 un grande prezzo da pagare è stata la Legge Fornero e che nuovi sacrifici sarebbero difficili da tollerare.

