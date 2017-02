CONCORSI PUBBLICI/ Enti pubblici provincia Trento: requisiti e scadenza (oggi, 1 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI PROVINCIA DI TRENTO, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 1 MARZO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 ci sono anche quelli che sono stati indetti dalla Provincia Autonoma di Trento. E' stata infatti bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a tempo determinato con finalità formative della durata di 24 mesi. Si tratta di 42 posti messi a concorso per personale con mansioni di funzionario. Coloro che supereranno il concorso saranno assunti con un inquadramento nella categoria di accesso C base, prima posizione retributiva nel ruolo unico del personale provinciale. Un concorso è stato bandito anche dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: in questo caso saranno selezionate 15 unità di personale con mansioni della corrispondente figura professionale con inquadramento nella categoria di accesso C. Le domande di partecipazione per questi concorsi pubblici devono essere inviate entro il prossimo 8 marzo 2017: deve essere presentata la domanda di ammissione alla selezione al Servizio Personale – Via Don Giuseppe Grazioli, 1 – 38122 Trento. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI

CONCORSI PUBBLICI, ALLIEVI UFFICIALI GDF, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 1 MARZO 2017) - Anche la Guardia di Finanza ha bandito nuovi concorsi pubblici 2017. E' stata infatti indetta una selezione per titoli ed esami, per l'ammissione di 55 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117esimo corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per quanto riguarda l'anno accademico 2017/2018. Il concorso scade il prossimo 6 marzo 2017: entro questa data devono essere inviate le domande di partecipazione che devono essere compilate esclusivamente online sul sito www.gdf.gov.it. Il corso di Accademia durerà tre anni e inizierà nella data che sarà poi stabilita dal Comando Generale della Guardia di Finanza: dovrà essere frequentato, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente. Alla fine dei tre anni di corso i sottotenenti saranno ammessi al corso di applicazione, di durata biennale: questo dovrà essere frequentato, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente. Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso pubblico c'è quello di aver compiuto, alla data dello scorso 1 gennaio 2017, il 17esimo anno di età e di non aver compiuto il 22esimo anno di età. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI

