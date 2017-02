CONTRATTI STATALI/ Rinnovo, aumento stipendi dipendenti pubblici: stop furbetti cartellino (Oggi 1 marzo 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: MADIA CONTRO I FURBETTI DEL CARTELLINO (OGGI, 1 MARZO 2017) - Mentre si attende la ripresa della trattativa per il rinnovo dei contratti statali il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia si scaglia contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', i dipendenti pubblici che truffano lo Stato facendo finta di lavorare e assentandosi dal proprio posto di lavoro. Durante la trasmissione 'Unomattina', in onda ieri su Rai 1, il ministro Madia ha infatti dichiarato che "se c'è una prova schiacciante che un dipendente pubblico ha truffato sulla presenza o che ha sbagliato, immediatamente ci deve essere una sanzione. Quello che è intollerabile è il lassismo che c'è stato molto spesso nel far seguire allo sbaglio una sanzione". Poi Madia ha sottolineato che il 'cuore' della riforma della Pubblica amministrazione non sono "le sanzioni, i licenziamenti" però "ci sono episodi di cronaca che suscitano, giustamente, l'indignazione dei cittadini, e su cui siamo intervenuti". Il Testo Unico del Pubblico impiego è stato varato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e ora si attende che sia avviata all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la trattativa per il rinnovo dei contratti statali. I dipendenti statali aspettano l'aumento degli stipendi dal 2009: lo scorso 30 novembre si è avuto un primo sblocco con la firma dell'intesa politica tra governo e sindacati Cgil, Cisl e Uil. Restano da definire le risorse da stanziare dopo che sono stati stabiliti incrementi di 85 euro medi lordi.

© Riproduzione Riservata.