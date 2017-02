PAGAMENTO PENSIONI 2017 / Calendario Inps e date: erogato il nuovo assegno del mese (oggi, 1 marzo)

PAGAMENTO PENSIONI 2017: EROGATO IL NUOVO ASSEGNO (ULTIME NOTIZIE) - Avviene oggi 1 marzo il pagamento delle pensioni 2017 per quanto riguarda il terzo mese dell'anno. Si tratta del primo giorno bancabile del mese, utile per l’erogazione dell’assegno pensionistico. Le novità che erano state previste per il 2017 sono state applicate solo lo scorso mese di gennaio visto che nel decreto Milleproroghe il Governo ha rimandato al prossimo anno la riforma del pagamento delle pensioni. Nel 2018 gli assegni saranno erogati il secondo giorno bancabile di ogni mese: così è stato anche il mese scorso ma così non sarà questo mese, con il pagamento delle pensioni previsto infatti per oggi, 1 marzo 2017. Ecco invece l’elenco completo per i pagamenti dei prossimo mesi, il calendario con tutte le date del 2017: Marzo - Mercoledì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Aprile - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Maggio - Martedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Giugno - Giovedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Luglio - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Agosto - Martedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Settembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Ottobre - Lunedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Novembre - Giovedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Dicembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche.

PAGAMENTO PENSIONI 2017: PROTESTE SINDACATO USB A TRENTO (ULTIME NOTIZIE) - Il pagamento delle pensioni da tutti gli sportelli INPS sta per avvenire con la giornata di oggi che è la prima possibile per il ritiro degli assegni in Banca o in Posta: in alcune zone d’Italia però la vigilia del pagamento ha visto non poche polemiche e contrasti con alcune sigle sindacali che contestano all’INPS notevoli ritardi nei vari servizi minimi concessi alla clientela. È il caso di Trento dove da ieri il sindacato USB protesta in piazza davanti alla sede dell’ente previdenziale: l’obiettivo è finalizzato a rendere più efficiente e funzionale l’istituto. I sindacati hanno spiegato che i ritardi nel pagamento dei servizi come la Naspi (ex disoccupazione), gli assegni o la pensione, non dipendono dai lavoratori ma sono dovuti ad un’organizzazione del lavoro che risponde a logiche politico/sindacali anziché alla soddisfazione dell’utente. Spiega i segretario regionale Ezio Casagranda, «Abbiamo discusso sul processo, spesso carsico, di privatizzazione dell’istituto messo in campo da governo e dallo stesso Boeri, che il mancato funzionamento dell’Inps viene preso a pretesto per spingere verso la previdenza privata, del blocco della assunzioni, alla riduzione del personale addetto alla produzione mentre sono aumentati i servizi richiesti. Il tutto senza dimenticare che i ritardi nell’erogazione dei servizi sono dovuti anche ad un utilizzo distorto del personale come nel caso delle “buste arancioni”, che altro non sono che uno spot a favore delle pensioni private e delle compagnie assicurative». Domani USB incontrerà il direttore Inps del Trentino per provare a trovare una mediazione, in occasione del primo giorno bancabile per il pagamento delle pensioni INPS.

